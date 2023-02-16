Отметить юбилей Каныша Сатпаева на высоком уровне предложили сенаторы

В этом году известному ученому исполняется 125 лет.

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Отметить на высоком идеологическом и организационном уровне 125-летие выдающегося сына казахского народа, первого академика - выходца из стран Востока, ученого с мировым именем, известного государственного и общественного деятеля Каныша Сатпаева призвал сенатор Алтынбек Нухулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны депутат подчеркнул необходимость утверждения плана мероприятий к юбилею ученого.

Сенатор также предложил создать государственную комиссию для рассмотрения и утверждения данного плана мероприятий. В нем, как подчеркнул он, охвачены как общегосударственные, так и региональные меры.

«Предлагается присвоить имя «Академик Каныш Сатпаев» аэропорту Павлодара - малой родине ученого, подготовить и издать полное 10-томное и 5-томное академическое собрание сочинений первого академика, а также переиздать дополненную и переработанную энциклопедию на двух языках. Важно отреставрировать функционирующие в Казахстане музеи Сатпаева, в соответствии с современными требованиями, возвести мемориальный комплекс в местности, где родился Каныш Сатпаев, а

также начать строительство 30-километровой туристской дороги, о чем был сделан ранее депутатский запрос», - заключил сенатор.