2 сантиметра: жители поселка в Алматинской области жалуются на новую дорогу

Жители поселка Кызылшекара Райымбекского района Алматинской области говорят, что дороги здесь ремонтируют впервые с обретения Казахстаном независимости. Люди прислали в редакцию "Казахстанской правды" видео, где провели собственную "экспертизу" дорожного полотна, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Долгожданный асфальт, по утверждению автора видео, толщиной всего в 2 сантиметра. Разочаровала и ширина новой дороги, как говорится, на ней не разъехатся – менее 4 метров. Теперь сельчане переживают, что первая в их краях асфальтированная трасса не прослужит им и месяца.

Журналисты Kazpravda.kz обратились за комментариями в акимат поселка. Здесь отрапортовали, что это внутренние дороги Кызылшекары, и они еще не приняты.

"Со спецлабораторией есть договор. Они приедут и сделают замеры по толщине с середины дороги и определят, соблюдались ли требования или нет, сделают расчеты. После таких работ дорога может быть принята, а на сегодня она не принята в эксплуатацию", – пояснили в госоргане.

В акимате поселка нам помогли связаться с подрядчиком. В качестве работы он уверен на 100%.

"Когда руками силой отдираешь асфальт, то, конечно, он отдирается. Кто сказал, что это невозможно сделать? Кто сказал, что он намертво приклеится? По краям сейчас сделаем обочину, утрамбуем, и потом он будет стоять... От края – метр, после этого толщину надо мерить. Никто толщину с края не измеряет. Ведь с края, когда катком проходят, асфальт расплющивается. Необходимо 1 метр от края отступить и только после этого замерять толщину, сделав срез керноотборником. Стопроцентно выйдет. Мы 500 тонн асфальта сверх уложили, сделав перебор", – заявил подрядчик.