Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», отметил сенатор Бекболат Орынбеков, вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе – операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан», клиринговые центры по сделке с финансовыми инструментами. Также пересмотрены пороговые суммы по операциям с деньгами или имуществом, цифровыми активами, получением выигрыша в безналичной форме, движимое имущество, которое будет подпадать под финансовый мониторинг.

Вместе с тем устанавливается норма, предусматривающая возможность по исключению организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил. А агентство по финмониторингу на своем интернет-ресурсе должно будет размещать заключения об исключении организаций и граждан из перечня лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Также поправки адаптируют национальное законодательство под реалии финансового рынка и взятые Казахстаном обязательства по противодействию финансированию терроризма. Поэтому в документе прописан запрет на учреждение банков-ширм, за Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) закрепляется компетенция по проведению анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма. Как отметил сенатор Советбек Медебаев, эффективное взаимодействие между госорганами через систему оценки рисков становится ключом к успешной борьбе с финансовыми преступлениями.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что секторальную оценку рисков будут проводить органы-регуляторы – Нацбанк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Сегодня периодичность проверок – один раз в три года.

– Критериями при проведении национальной оценки рисков являются угрозы и уязвимость нашей финансовой системы, а также вероятность их реализации. При секторальной оценке данные угрозы детализируются в каждом секторе, – отметил замглавы АФМ.

Комментируя закон, спикер Маулен Ашимбаев напомнил, что рассмотренный закон призван усилить мониторинг финансовых операций с целью пресечения финансирования терроризма и экстремизма, а также распространения оружия массового уничтожения.

– Кроме того, установлен порядок предос­тавления информации о подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу. Также вносятся и другие поправки, направленные на совершенствование законодательства о противодействии обороту преступных средств. Надеемся, что данный закон создаст дополнительные правовые основы для предупреждения и пресечения указанных преступлений, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Следующим вопросом на повестке стало рассмотрение Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Рес­публики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций». Наряду с защитой интересов инвесторов ратификация соглашения позволит обеспечить прозрачность инвестиционной деятельности.

– Рассмотренное соглашение разработано с целью улучшения инвестиционного климата и дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Договор предусматривает создание благоприятных условий для инвесторов одного государства на территории другого. В целом мы наде­емся, что этот закон будет способствовать укреплению дружеских отношений между нашими странами, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.

Разработанный с целью уточнения условий сотрудничества Казахстана и России в рамках совместного использования космического ракетного комплекса «Байтерек» Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года» также получил одоб­рение сенаторов. Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, данный шаг будет способствовать эффективному использованию космического ракетного комплекса и потенциала Казахстана в этой сфере.

В ходе заседания палаты депутаты рас­смотрели представление Президента страны об освобождении Берика ­Нажмиденова от должности судьи Верховного суда. Предварительно обсудив этот вопрос на заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, сенаторы приняли решение поддержать представление Главы государства.

Сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Геннадий Шиповских выразил обеспокоенность ростом рекламы схем «легкого заработка» в социальных сетях, включая онлайн-казино, фиктивные розыгрыши, сомнительные курсы и другие непрозрачные финансовые схемы. Чтобы снизить риски для общества, сенатор призвал Правительство ужесточить наказание для блогеров, рекламирующих онлайн-казино. Сенатор считает необходимым создать в Казахстане специальную систему мониторинга по проверке законности такой рекламы и розыгрышей и специальный реестр блогеров для регулирования их рекламной деятельности и усиления их ответственности перед законом. Также сенатор предложил ввести мониторинг деятельности платежных организаций и рекламных агентств.

– Административная ответственность не оказывает должного сдерживающего эффекта для блогеров, так как незаконная реклама приносит им многомиллионную прибыль, которая значительно превышает размер наложенных адмвзысканий, – констатировал депутат.