Отслужил – получи грант!

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Асет Сыздыков

Три тысячи казахстанцев, успешно завершивших воинскую службу, в этом году получили право бесплатно учиться в вузах страны.

На площадке СЦК руководитель аппарата Министерства обороны Ербол Кумарбекулы рассказал о реализации проекта «Срочники 2.0».

– Министр обороны подписал меморандум с руководителями около семидесяти вузов о предоставлении бесплатного образования для солдат, прошедших военную службу на «отлично». И это коснулось не только срочников Вооруженных сил, но и других воинских подраз­делений, – сообщил спикер.

Большое преимущество проекта в том, что казахстанцы могут поступить в вузы без сдачи Единого национального тестирования. Проект стартовал в этом году. Было выделено три тысячи мест для бесплатного обучения в вузах Казахстана. При этом 350 – в военных учебных заведениях, остальные места – в гражданских вузах. В конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва, который уже завершил службу.

Оценки всех солдат за период их службы отражены на платформе «Срочники 2.0».

– Ежемесячно публикуется рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем дисциплинам. Учет ведется в журналах боевой подготовки в войсках и на данной элект­ронной платформе. В элект­ронной системе каждому солдату присваи­вается индивидуальный рейтинг, – проинформировал Ербол­ Кумарбекулы.

На платформе зарегистрировано 146 воинских частей и 49 349 солдат, призывы 2022 и 2023 годов.

Советник министра обороны Айгуль­ Тулембаева сообщила, что в сентябре образовательные льготы уже получили более 600 граждан, которые начали обучение в вузах.

– Наибольший интерес у претендентов на льготное обучение вызывают Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Astana IT University, Южно-Казахстан­ский университет имени Ауэзова, – уточнила она.

По ее словам, перечень льгот для срочников будет расширяться. Например, в Парламенте находится законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания. Согласно поправкам, планируется законодательно урегулировать предоставление образовательных льгот. В частности, с 2024 года отслужившие казахстанцы могут получить не просто бесплатные места в университетах, а полноценные государственные гранты.

– Если в этом году предоставлялись гранты вузов со стопроцентной скидкой на обучение, то теперь планируем ввести гранты государства со стипендией и общежитием. Государственный грант будет предоставляться без учета ЕНТ. Более того, всем гражданам, поступающим в вузы в течение двух лет после службы на платной или бесплатной основе, будут в приоритетном порядке предоставляться места в общежитиях, – добавила Айгуль Тулембаева.

Вводятся гарантии по сохранению места работы и должности на срок прохождения воинской службы, отсрочке платежа по кредиту в банках. По словам руководителя аппарата Минобороны, такие льготы уже повысили мотивацию молодежи к службе в армии.

– Доказательством этого является увеличение числа призывников в этом году на 20 процентов. Надеемся, что в дальнейшем этот показатель будет только расти, – выразил надежду­ Ербол Кумарбекулы.

#армия #Образование #ВУЗ #гранты #воинская служба

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