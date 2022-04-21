Ответственность за организацию интернет-казино установят в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам регулирования игорного бизнеса и лотерейной деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители уполномоченных государственных органов и Национального банка.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев доложил о ходе исполнения поручений по вопросам создания Центра учета ставок, принятия законодательных поправок по противодействию онлайн-казино, блокировки интернет-сайтов игорной направленности, регулирования лотерейного бизнеса.

Вице-премьер отметил, что легкодоступность, широкое распространение сайтов онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры.

У государственных органов отсутствуют данные о количестве таких сайтов, лиц, зависимых от азартных игр, и объеме средств, потраченных гражданами на онлайн-казино.

Е. Тугжанов указал, что Центр учета ставок должен быть создан на базе Министерства культуры и спорта.

По итогам совещания Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В частности:

- разработать совместный план действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры;

- создать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр;

- провести рейды по выявлению незаконных игорных заведений с привлечением представителей общественности;

- обозначить перечень лиц, которые осуществляют деятельность по организации интернет-казино;

- установить запрет банкам и платежным системам проводить финансовые операции в пользу данных лиц;

- установить запрет на осуществление платежей или пополнение счетов в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах с помощью кредитных карт;

- установить ответственность за организацию интернет-казино;

- разработать систему выявления и реабилитации граждан, зависимых от азартных игр, в том числе детей.