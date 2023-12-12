Овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКО

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По информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства регионального департамента АФМ, из цепочки поставок был исключен непродуктивный посредник, а цена на овощи снижена более чем в 2 раза (на морковь до 120 тенге, на капусту до 180 тенге).

Кроме того, в СКО индивидуальный предприниматель организовал бизнес на продаже овощей в районные детские сады на сумму более 50 млн тенге. Картофель поставлялся по 250 тенге за кг, тогда как его отпускная цена в торговые точки была на 43% дешевле (по 141 тенге).

«В качестве превентивных мер по недопущению завышения цен на социально значимые продовольственные товары пересмотрены договоры на предстоящий год», — говорится в официальном сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

В агентстве отметили, что при поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены.