Озвучена дата открытия авиарейсов из Алматы в Милан

С 12 июня открываются прямые пассажирские авиарейсы Милан – Алматы – Милан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В рамках действующих договоренностей между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Италии создана правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами.

Зампредседателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева приняла участие во встрече с представителями итальянской авиакомпании NEOS, в ходе которой достигнута договоренность об открытии международного рейса между городами Алматы и Милан.

Выполнение регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Милан – Алматы – Милан планируется начать с 12 июня 2022 года.

Полеты будут совершаться с частотой 2 рейса в неделю – по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Boeing737 и 787.

«Сторонами также была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами», – добавили в министерстве.

Справочно: Авиакомпания NEOS базируется в миланском аэропорту Мальпенса (Италия). Первый рейс был выполнен 8 марта 2002 года по маршруту Милан – Сенегал. Авиакомпания выполняет международные рейсы в такие страны, как США, Мальдивы, Китай, Греция, Канарские острова, Доминиканская Республика, ОАЭ, Таиланд и другие. На сегодняшний день в парке авиакомпании имеется 15 воздушных судов типа B737 и B787.