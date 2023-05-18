Озвучена средняя пенсия в Казахстане

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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«С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на 1 трлн 98,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 337,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 761,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая 2023 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 297 тысяч человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2023 года составил 120 686 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 851 тенге, базовой пенсии – 37 835 тенге», – поделилось свежими цифрами Минтруда.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.