Падеж скота выявили в Павлодарской области

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В КХ «Асан» Железинского района пало 37 коров. Об этом сообщил руководитель Управления ветеринарии Павлодарской области Айдар Увалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам специалистов, у всего скота есть прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных.

Предварительной причиной падежа считают отравление.

"Подозреваем травянистое отравление, – сообщил глава ведомства. – Рядом поливные участки, где выращивают картофель, проводят обработку против колорадского жука. Кроме проб травы, с выпасов взяли пробу воды и патологический материал".

Точный диагноз установит областная ветеринарная лаборатория.

Погибших животных утилизировали в двух инсинераторах.