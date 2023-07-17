Падеж скота выявили в Павлодарской области
56
Погибших животных утилизировали.
В КХ «Асан» Железинского района пало 37 коров. Об этом сообщил руководитель Управления ветеринарии Павлодарской области Айдар Увалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По словам специалистов, у всего скота есть прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных.
Предварительной причиной падежа считают отравление.
"Подозреваем травянистое отравление, – сообщил глава ведомства. – Рядом поливные участки, где выращивают картофель, проводят обработку против колорадского жука. Кроме проб травы, с выпасов взяли пробу воды и патологический материал".
Точный диагноз установит областная ветеринарная лаборатория.
Погибших животных утилизировали в двух инсинераторах.