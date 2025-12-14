В экспозиции, представленной в галерее искусств Has Sanat, насчитывается более тридцати живописных работ, включающих как ранние иллюстрации, так и новые произведения, выполненные в оригинальном этномодернистском стиле. Эта коллекция представляет собой не просто собрание картин, а портал в особый мир, где каждая деталь наполнена глубоким смыслом и энергией, приглашая зрителей к тихому созерцанию и внутреннему диалогу.

В своем творчестве Айгерим исследует универсальные и личные темы, в том числе природу памяти, женскую силу и хрупкость, а также стремление к самопознанию и внутренней свободе. Национальные традиционные орнаменты гармонично переплетаются с современными художественными приемами, образуя узнаваемый авторский стиль, который пользуется популярностью как в Казахстане, так и за рубежом.

Личные переживания стали для художницы точкой глубокого переосмысления жизни, трансформировав ее искусство в мощный источник света, движения вперед и невероятной воли к жизни. Мечты художницы как будто оживают в мягких переходах света и выразительных линиях ее работ, создавая ощущение спокойного, но настойчивого движения. Айгерим Карибаева развивает индивидуальный визуальный язык, основанный на тонкой работе с цветом, светом, пластичностью форм и медитативной глубиной композиции. Она соединяет реальные фрагменты – природные структуры, силуэты космоса, бытовые жесты с ассоциативными пространствами, стимулируя зрителей к философским размышлениям. Чистота цвета, фактура и поэтичность решений словно позволяют фантазиям обретать форму для воплощения в реальности.

Картины «Под звездным небом», «Умай», «Степная гармония», «Мамины сказки», «Легенда о ласточке», «Балам», «Степной ангел», «Танцующая с лошадью», «Луноликая» и многие другие работы пронизаны национальным колоритом, самобытностью, символизмом и одновременно некоторой наивностью, детской непосредственностью и искренностью. Изображения грациозных тазы, летящих ласточек, а также других элементов кочевой культуры и жанровых сцен, наполненных душевной теплотой, делают полотна живыми и изящными, передавая глубокую связь с национальным наследием. Особую нотку умиления в этом ряду вызывает образ бабушки на самокате, запечатленный в работе «Апажан».

– У Айгерим удивительно тонкое ощущение цвета. Она ищет и неизменно находит гармонию в цветовых сочетаниях. Для своих работ автор выбирает темы, близкие и понятные каждому: любовь к Родине, материнство, детство, семья. Сама художница рассказала, что посвятила эту выставку памяти своей матери. Мы назвали экспозицию «За мечтой», и я считаю это название немного автобиографичным, поскольку оно отсылает к одно­именной картине. На ней изображена девочка, которая держит в руках то ли кусочек солнца, то ли символ надеж­ды. Сегодня для молодежи крайне важно возрождать национальную айдентику в таком современном ключе, – говорит директор галереи искусств Has Sanat, заслуженный деятель РК Жанна

Енсебаева.

Среди почетных гостей выставки были замечены президент Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО Болат Акчулаков, телерадио­ведущая Махаббат Есен, художник-монументалист Ерлан Айтуаров и график, живописец Мажит Байтенов. Поддержать супругу пришел и художник Бакыт Шукетаев.

Напомним, Айгерим Карибаева – победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» и участница крупных международных коллабораций, удостоена грамоты «Құрмет». Ее работы хранятся в частных коллекциях в Казахстане, США и Европе, подтверждая универсальность и актуальность созданного ею визуального языка.