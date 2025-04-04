«Память Победы: Единство поколений и народов»: Международная конференция прошла в Алматы

Международное сотрудничество,День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

В Алматы, в Доме дружбы в рамках мероприятий празднования 80-летия Победы состоялась казахстанско-российская конференция «Память Победы: Единство поколений и народов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Конференция стала стартом цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Поздравляя присутствующих с наступающим Днем Победы, Аида Балаева привела слова Касым-Жомарта Токаева.

«Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее», - сказали министр.

Министр культуры и информации подробно остановилась на теме вклада казахстанцев в общую Победу, отметив, что участие в войне принял каждый пятый житель республики.

Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Талгат Бегельдинов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Леонид Беда, Рахимжан Кошкарбаев, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский – имена этих казахстанцев навсегда вписаны в книгу Победы. Золотой звездой Героя Советского Союза награждены 528 человек.

Не менее отважно казахстанцы проявили себя в партизанском движении. И, конечно, сложно переоценить вклад республики в обеспечение надежного тыла.

Великая Отечественная война стала толчком для развития казахской культуры, силы которой были направлены на мобилизацию сил и поднятие духа советского солдата.

«Да, на общую Победу трудились все – от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до «Его величества Искусства»… Но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы», - отметила Аида Балаева.

Позже подсчитали, что казахстанские концертные организации дали 36 525 представлений, гастролируя на фронте, в прифронтовой полосе, выступая в госпиталях. Тем временем на базе эвакуированных киностудий в республике развивался отечественный кинематограф. И уже казахстанские специалисты стали одними из основоположников национального кино.

«Примечательно, что на «Казахфильме» в 1943 году был снят фильм Ефима Арона «Белая роза», где роль раненого офицера сыграл Шакен Айманов. Сегодня «Казахфильм» носит имя этого блистательного актера и режиссера. Сотрудничество и интеграция кинематографистов России и Казахстана в единый творческий процесс закладывали основу собственной казахстанской киноиндустрии», - подчеркнула Балаева.

В эти годы было создано много шедевров, и не только в кинематографии. Жемчужиной военной поэзии является послание казахского акына Джамбула в осажденный Ленинград – стихотворение «Ленинградцы, дети мои!». 

Героизм соотечественников вдохновлял казахстанских деятелей культуры. Именно в годы войны, в 1944-ом, композиторами МуканомТулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый Государственный гимн Казахской ССР. Также в годы войны был возрожден исконно казахский жанр фольклорного творчества - айтыс.

Программа конференции состояла из трех панельных сессий: «Память Победы: Мост между поколениями и культурами», «Молодежные движения по поддержке Памяти Победы» и «Современные проекты по укреплению общей истории».

В преддверии знаменательной даты сторонами запланирован ряд других совместных проектов: акции, форумы, культурные события.

В рамках конференции был подписан План мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.

#победа #мероприятия #план

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