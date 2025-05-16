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Его наследие не было исследовано до 1990-х годов.

Перед началом конференции участники посетили «Пантеон предков» в микрорайоне «Жастар», где захоронены государственный деятель Смагул Садвакасулы и воины Кенесары. Здесь была прочитана молитва в память предков, возле памятника Смагулу Садвакасулы были посажены ели и благоустроена прилегающая территория. Затем в ЕНУ участники ознакомились с выставкой книг учёных-исследователей о государственном деятеле, а также с произведениями самого Смагула Садвакасулы.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, видные историки, учёные, руководители вузов, директора музеев, представители школ, СМИ, партий и другие.

Поздравительное обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева зачитал советник Президента, академик НАН РК Бауыржан Омарулы.

«Смагул Садвакасулы – выдающийся сын нашего народа, в сложный исторический период он с честью исполнял ответственные государственные обязанности, стал инициатором многих благородных начинаний. Великая личность, он внёс весомый вклад в развитие духовности. Он способствовал открытию первого казахского драматического театра, становлению Казахского педагогического института как фундаментального учебного заведения. Также стоял у истоков таких изданий, как «Егемен Қазақстан» и «Ақиқат», активно участвовал в развитии казахской прессы. Народ никогда не забудет имя Смагула Садвакасулы, его достойная жизнь всегда будет примером для молодого поколения. Уверен, что на сегодняшнем форуме прозвучат новые идеи и содержательные мнения о его деятельности и творчестве. Желаю успешной работы конференции», - написано в поздравлении.

Пленарное заседание открыл профессор Евразийского национального университета, председатель правления ТОО «Қазақ газеттері» академик Дихан Камзабекулы.

Как он отметил, во время действия тоталитарной системы ученые были вынуждены лишь вскользь упоминать имя Смагула. Между тем, его как литературного критика, писателя и публициста высоко ценил лидер движения «Алаш» Ахмет Байтурсынов.

В 1925–1927 годах, будучи комиссаром народного просвещения Казахстана, Смагул Садуакасулы проявил организаторские способности в деле развития национальной культуры, что укрепило его авторитет как писателя и просветителя. В это же время он становится инициатором открытия первого государственного национального театра, оказывает помощь в записи и регистрации казахских песен, объединяет вокруг себя специалистов, занимающихся сбором трудов Абая, Султанмахмута Торайгырова, что свидетельствует о его выдающейся роли в истории развития казахской культуры и литературы.

Хронология произведений Смагула Садуакасулы охватывает период с 1916 по 1928 годы. Его перу принадлежат роман «Сәрсенбек», несколько повестей, в том числе «Күміс қоңырау», избранные рассказы, литературно-критические труды, познавательные материалы. Известны также и переводы, изданные им. За свои выступления против геноцида казахского народа, насильственной коллективизации, превращения Казахстана в сырьевой придаток Садуакасулы подвергся гонениям.

Далее с поздравительными словами выступили государственные и общественные деятели Ерболат Саурыков и Казыбек Иса.

Пленарное заседание продолжилось выступлениями академика НАН РК, директора Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябека Кабылдинова на тему «Государственное строительство и исторические взгляды Смагула Садвакасулы». Кандидат юридических наук, профессора, президента ОФ «Кахармандар» Сабыра Касымова выступила с докладом о гражданском подвиг и личность Смагула Садвакасулы. Доктор филологических наук, профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, алашовед Турсын Журтбай – рассказал об отношении Смагула Садвакасулы к советской национальной политике.

Доктор филологических наук, профессор, почетный гражданин Акмолинской области Серик Негимов выступил с докладом о национально-идеологической мощи романа Смагула Садвакасулы «Сәрсенбек».

Участники конференции приняли специальную резолюцию и отметили, что научное мероприятие высокого уровня достигло своих целей. В рамках конференции была распространена книга академика Дихана Камзабекулы «Смагул Садвакасулы. Принципы деятеля».