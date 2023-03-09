Папа, тут жарят каштаны...
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Дина Устиненко
Шел 1992 год. Сложный период, экономический кризис, тотальный дефицит. Не все справлялись, не все остались на плаву. Многие предпочли искать сытого убежища за рубежом. В посольства тянулись вереницы отчаявшихся граждан. Редко удавалось уехать сразу всей семьей. Чаще на чужбину за лучшей долей отправлялся кто-то один, а спустя время подавали документы на воссоединение с семьей. Лихие были времена, на фоне которых трагедии маленького человека были не так заметны.