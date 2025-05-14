Пара из США продала все и отправилась в круиз на три года

Lifestyle
49
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Супруги Йохан и Ланетт Канен из США уже полгода живут на круизном лайнере

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Они отправились в кругосветное путешествие, продав ради этого свой бизнес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Йохан и Ланетт по 55 лет. Ранее они жили на Гавайях, где у них был бизнес по аренде автомобилей. Ради того, чтобы отправиться в путешествие, они продали все нажитое.

«Люди думают, что мы очень богаты, раз можем себе такое позволить, но это дешевле, чем аренда дома и расходы на жизнь на Гавайях», - пояснили супруги.

Пара совершает кругосветное путешествие на лайнере Villa Vie Odyssey. Оно продлится 3,5 года. За это время пассажиры посетят 425 портов в 147 странах.

На лайнере у Каненов пакет услуг по системе «все включено». В него входят еда, напитки, Wi-Fi и уборка каюты - все это за 2 716 фунтов в месяц.

Супруги уверены, что с учетом роста арендной платы за недвижимость в мире и удаленной работы, круизная жизнь скоро станет очень популярной.

 

 

#США #путешествие #круиз #лайнер

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