Обезьяна, ежи, хомяки: Семейная пара превратила дом в зоопарк без ведома арендодателей

Россия, Происшествия
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Айман Аманжолова
[email protected]

Семья превратила дом арендодателей из российского Иркутска в зоопарк с 41 животным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото иллюстративное: lady-dog.ru

«В феврале семья Чудиновых сдала Антону и Ольге Белобородовым дом: арендаторы показались Чудиновым приличными людьми», - рассказал Telegram-канал Baza.

Пара заехала в съемное жилье с двумя детьми, а позже попросила поселить в вольере на улице их слепого лабрадора. Про других животных речи не шло.

Спустя два месяца они уехали в Красноярск из-за смерти родственника. Хозяйка пришла проверить состояние дома и обнаружила в нем 41 животное. В комнатах находились собаки, ежи, хомяки, кролики и обезьяна, мебель была испорчена, и в доме стоял ужасный запах. Неизвестно, сколько времени питомцы провели в помещении одни.

Позднее она выяснила, что съемщики жилья часто брали животных на передержку или для разведения, а потом продавали. Пара давно попала в черные списки иркутских волонтеров. Хозяева пытались дозвониться до арендаторов, но те выключили телефоны, поэтому женщине пришлось самой пристраивать животных. Обезьяну забрал местный зоопарк, ежей удалось отдать подруге. Остальные питомцы все еще живут с женщиной.

#Россия #дом #зоопарк #животные

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