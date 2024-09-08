Паралимпийские игры: итоги дня

После десятого дня соревнований сборная Казахстана имеет в своем активе 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Парадзюдо

Журкамырза Шукурбеков, выступающий в категории J2 до 90 кг, завоевал бронзовую медаль. В поединке за третье место он одержал победу над французом Насером Зоргани, завершив бой иппоном.

В весовой категории до 70 кг среди женщин Зарина Раифова, также выступающая в категории J2, завоевала бронзовую медаль, обыграв в борьбе за третье место итальянку Каролину Косту.

Галымжан Смагулов и Бауыржан Арыстанбеков (категория J2, до 90 кг) потерпели поражение в первом поединке, как и Ерлан Утепов (категория J1, свыше 90 кг).

Парапауэрлифтинг

Раушан Койшибаева, выступая в категории до 73 кг, заняла четвертое место с результатом 117 кг.

Рахметжан Хамаев, участвовавший в весовой категории до 88 кг, поднял 200 кг и занял шестое место.

Параканоэ

В категории VL3 на дистанции 200 метров Жаныл Балтабаева завершила полуфинал с результатом 1:02.13, спортсменка не смогла выйти в финал.

Бибарыс Спатай в категории KL2 также не прошел в финал, показав время 45.47 секунды в полуфинале на дистанции 200 метров.

После десятого дня соревнований сборная Казахстана имеет в своем активе 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.