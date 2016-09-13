Паралимпийцы пробежали быстрее победителя Олимпиады в Рио
Спорт
Сразу четыре спортсмена с нарушением зрения, участвующих в Паралимпиаде в Рио, пробежали быстрее золотого медалиста Олимпиады – американца Мэттью Центровица на дистанции 1 500 метров, передает Kazpravda.kz.
Напомним, Мэттью Центровиц на Олимпиаде в финальном забеге финишировал с результатом 3 минуты 50 секунд. В свою очередь победитель Паралимпиады – алжирец Абделлатиф Бака – преодолел ее за 3 минуты 48 секунд. И это новый мировой рекорд.
Вторым финишную черту пересек спортсмен из Эфиопии Тамиру Демиссе, который также показал время лучше американского спортсмена на ОИ – 3 минуты 48,49 секунды.
Следом пришли кениец Генри Кирва (3 минуты 49,59,3 секунды) и алжирец Фуад Бак (3 минуты 49,59,5 секунды). Всем им также удалось пробежать быстрее олимпийского чемпиона в Рио.