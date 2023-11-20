Парень упал с 20-го этажа в Алматы
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Полиция расследует дело по статье "Доведение до самоубийства"
В Алматы парень упал с 20-го этажа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
На Telegram-канале kris_p_almaty опубликовано видео, снятое на месте происшествия. Сообщается, что трагический случай произошел в ЖК "Комфорт сити".
За официальным комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в департамент полиции Алматы.
По данным пресс-службы, парень 2001 года рождения предположительно упал с 20-го этажа жилого комплекса.
"По данному факту управлением полиции Бостандыкского района проводится досудебное расследование по ст. 105 ч.1 УК РК.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в ведомстве.