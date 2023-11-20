Парень упал с 20-го этажа в Алматы

Полиция расследует дело по статье "Доведение до самоубийства"

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы парень упал с 20-го этажа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

На Telegram-канале kris_p_almaty опубликовано видео, снятое на месте происшествия. Сообщается, что трагический случай произошел в ЖК "Комфорт сити".

За официальным комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в департамент полиции Алматы.

По данным пресс-службы, парень 2001 года рождения предположительно упал с 20-го этажа жилого комплекса.