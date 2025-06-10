…Шымкент, конец мая. На фоне буйства весенних красок природы в парке «Қиял әлемі» («Мир фантазий») – совсем не радужная атмосфера. На центральной аллее кипят страсти: тяжелая техника гудит у входа, предприниматели записывают видеообращения к депутатам, кто-то все еще торгует мороженым, словно ковш экскаватора – не для его павильона.

Этот конфликт – не только про демонтаж торговых точек и аттракционов. Он – про гораздо большее: про право горожан на город, его зеленые пространства, на бизнес и справедливость.

Суд постановил: все незаконное – снести. Но люди, которые здесь работали и зарабатывали годами, не согласны уйти просто так. Парк пока живет на разломе двух вероятных реальностей. В одной из них маячит возможность снова отдыхать в тени деревьев. В другой – не исключено, что кто-то останется без работы, торговли и заработка.

Предыстория же ситуации такова. В 2011 году участок городского парка площадью четыре гектара был передан в аренду ТОО с благими вроде бы намерениями. На бумаге предполагалось провести озеленение территории и создать детский центр. Реальность оказалась иной – на месте будущего центра вырос парк аттракционов «Қиял әлемі» с магазинами, кафе и прочими капитальными постройками для коммерческих нужд.

Встав на сторону городских властей, суд постановил снести парковый самострой и вернуть участок в коммунальную собственность. Тем более что парк успел обрести дурную славу: в рабочее время здесь погибли два студента, подрабатывающие на его объектах. Еще один мужчина скончался от сердечного присту­па непосредственно во время катания на аттракционе.

Уже в ходе судебного разбирательства удалось установить, что все эти аттракционы и строения не были зарегистрированы в установленном порядке. После того как решение суда вступило в законную силу, акимат также подал иск об их сносе за счет арендатора. Более того, суд постановил привести территорию парка в первоначальное состояние.

Все решения уже давно вступили в законную силу. Предпринимателям предложили добровольно снести незаконные объекты, всех предупредили под роспись о решении суда, но такой исход пришелся не по нраву арендаторам. Бизнес, что называется, «пошел в отказ» и проигнорировал просьбу самостоятельно демонтировать самострой и освободить территорию. Вот и назначили на исходе мая принудительный снос.

В дело вмешались судебные исполнители, к центральному входу подъехала тяжелая техника, готовая в любой момент все ломать и крушить.

– Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента удовлетворил иск департамента земельных ресурсов (земельной инспекции) города и обязал привес­ти участок «Қиял әлемі» в исходное состояние, – прокомментировала ситуацию судебный исполнитель депар­тамента юстиции Айнур Тойшибекова. – Мы обязаны, равно как и предприниматели, исполнить решение суда. А женщины, препятствующие проезду техники, даже не являются стороной конфликта. Они арендаторы, но и их заранее предупредили о сносе. Владельцев имущества в парке также давно всех уведомили под роспись.

Однако арендаторы не сдаются и утверждают, что снос чужих, арендуемых ими торговых помещений разрушит их жизни, так как они, мол, лишаются источника дохода.

– Я приехала в Шымкент из Алматы, чтобы зарабатывать на жизнь себе и четверым детям, – говорит предприниматель Шолпан Турыбаева. – В торговых точках парка сейчас работают около 300 человек. Всем им дали всего четыре дня на то, чтобы освободить прилавки. Но это невозможно – у меня, например, ларек на 15 квадратов, где я продаю мороженое и напитки. Как успеть все вывезти и распродать товар за считаные дни?

– Я уже семь лет работаю на аттракционе «Перевернутый дом», – замечает в свою очередь Гюзаль Рустембекова. – Это единственный такой аттракцион в городе, сюда приходят дети с инвалидностью и пенсионеры – предоставляем им скидки. Мы просим дать нам время, чтобы перенести объекты в другое мес­то. Сейчас одновременно реконструируется и парк «Кен баба», так что детям в городе попросту некуда пойти. Многие предприниматели выражают готовность благоустроить территорию, высадить деревья и цветы, лишь бы им позволили доработать сезон и расплатиться по кредитам.

В акимате заявляют: решение суда подлежит безусловному исполнению. Власти настаивают, что на месте самостроя вновь должны появиться зеленые насаждения – деревья и клумбы, уничтоженные при строительстве объектов бизнеса.

– Еще в марте 2025 года предпринимателям было выдано официальное предупреждение, а также предложен альтернативный земельный участок для переноса коммерческих объектов, – сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды Мерлан Керимжанов. – Однако владельцы киосков и кафе отказались. Теперь будет принудительный снос. Тем не менее город пошел навстречу предпринимателям и дал еще несколько дней на демонтаж.

Несколько дней спустя после первой неудавшейся попытки принудительного сноса я решила снова побывать в парке, чтобы посмотреть, как развиваются события, так сказать, на месте. Вывески на центральном входе в парк уже не было. Ее демонтировали. Справа от входа несколько рабочих разбирали конструкции здания кафе. Часть торговых павильонов продолжала работать как ни в чем не бывало. Кто-то даже покупал мороженное. Чуть поодаль, на центральной аллее, группа арендаторов записывала очередное обращение к депутатам и властям, требуя не лишать их бизнеса…

Проблема, скажем так, коммерческой оккупации общественных городских пространств не нова. Жители Шымкента не раз становились свидетелями того, как зеленые зоны превращались в торговые. За годы «парковой приватизации» многие места отдыха в старом центре Шымкента лишились зеленых насаждений.

Надо отдать должное нынешним властям – они набрались смелости остановить процесс застройки парков, которые сейчас больше напоминают мини-бизнес-центры под открытым небом – с парикмахерскими, кафе, бутиками и прочими заведениями, мало связанными с отдыхом и природой.