Парк перекрыл дорогу саду

Мы побывали на фазенде у известного в регионе «яблочного магната», как величают Юрия Александровича его коллеги по цеху. Радушный хозяин устроил нам занимательную экскурсию по садовым участкам, показав свои обширные владения.

Со дня основания КХ «Баденко» площадь посадок увеличилась до 50 га. В ассортименте здесь такие популярные сорта яблок, как «айдаред», «золотое превосходное», «американка» и другие. Продукция натуральная, экологически чистая, выращивается без применения удобрений и химикатов.

В среднем на одном гектаре садовых плантаций произрастают свыше 1 тыс. деревьев. В хорошие годы их урожайность достигает 60 тонн с гектара. Как рассказывает фермер, благодаря применению современных аграрных технологий вес плодов, скажем, сорта «старкримсон», доходит до 620 граммов. Однажды чернослив уродился размером с куриное яйцо!

К слову, и питомник Юрия Баденко является одним из самых крупных в Алматинской области. В былые времена к нему выстраивалась целая очередь из желающих приобрести саженцы, объем выпуска которых достигал 120 тыс. единиц в год.

– Я проехал всю Европу и в каждой стране пробовал по нес­колько сортов яблок, но таких вкусовых качеств, как у наших, алматинских, нет нигде, – рассказывает садовод. – Ко мне часто приезжают коллеги из соседних стран, были здесь израильтяне, алжирцы, американцы. И всякий раз они приходят в восторг, когда пробуют на вкус сорта яблок, выведенные нашими селекционерами.

Хозяйство имеет официальный статус производителя элитных семян. В рамках проекта, осущест­вленного совместно с КазНИИ плодоводства и виноградарства, в КХ «Баденко» были выведены новые сорта яблок – «восход», «либерти», «прима», «максат».

Показав нам садовые плантации, где сейчас ведется обрезка подсохших деревьев, рачительный садовод посетовал, что заниматься сельским хозяйством – дело рисковое. Возникает много форс-мажорных обстоятельств, оказывающих негативное влияние на аграрный процесс. Вот и нынешней осенью из-за неблагоприятных погодных условий (сильных дождей и заморозков) погибло до 40% урожая, хозяйство понесло убытки.

По словам Юрия Баденко, ситуацию усугубляет конфликт с расположенным рядом парком инновационных технологий (ПИТ) «Алатау», руководство которого перекрыло проезд на территорию крестьянского хозяйства. Раньше садоводы – покупатели саженцев заезжали сюда на фурах напрямую с Кульджинского тракта. Теперь такой возможности у них нет.

Кстати, мы приехали на базу по другой, грунтовой дороге, ведущей с Талгарской трассы мимо Большого Алматинского канала.

– К сожалению, длинномеры с прицепами по ней проехать не могут, – отвечает на наш вопрос садовод. – Машины буксуют, из-за чего возникают трудности с вывозом тех же саженцев. Для их перевозки выгоднее всего использовать именно фуры. В итоге пришлось значительно снизить производство яблоневых саженцев, которыми ранее здесь снабжали ряд крестьянских хозяйств со всего Казахстана.

Фруктохранилище пустует - нечего хранить

Фермеры приезжали к Баденко, заказывали определенное их количество того или иного сорта. Нынче же из-за возникших ограничений здесь не смогли продать 50 тыс. саженцев, которые выращивали три года...

И это при том, что садовод в течение последних 10 лет не получает господдержки. Между тем аграрию-предпринимателю необходимо платить налоги, зарплату сотрудникам, нести другие производственные расходы.

Мы обратились за комментарием в управляющую компанию СЭЗ ПИТ – ТОО «Технопарк «Алатау». Как сообщил замес­титель генерального директора парка инновационных технологий Айбол Умирбеков, в соответствии с приказом министра финансов от 20 февраля 2018 года территория СЭЗ является зоной таможенного контроля с ограниченным доступом. Действует строгий контрольно-пропускной режим, оборудован КПП, территория технопарка огорожена.

Владельцы близлежащих дач и крестьянских хозяйств имеют возможность беспрепятственного проезда по другим автодорогам, идущим мимо ПИТ «Алатау».

Как выяснилось, сам Юрий Баденко также уже обращался с аналогичным вопросом к руководству ТОО «Технопарк «Алатау». Ему были даны соответствующие разъяснения.