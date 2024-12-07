Парк перекрыл дорогу саду
15
Весной 2001 года на землях бывшего Мичуринского колхоза, расположенного близ села Талдыбулак Талгарского района и рядом, что важно, с Кульджинским трактом, молодой тогда фермер Юрий Баденко заложил яблоневый, грушевый и сливовый сады, а также маточник и питомник. С каждым годом хозяйство расширялось, оснащалось новейшим оборудованием. Сегодня в распоряжении хозяйства имеется достаточный парк тракторов, опрыскивателей, косилок, а также специальных агрегатов, используемых для выращивания и обработки саженцев и деревьев.