Парк в виде символики акции «Таза Қазақстан» заложили в Алматинской области

Таза Казахстан
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Уйгурском районе Алматинской области состоялась посадка саженцев карагача общим весом 1,2 тонны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Инициаторами экоакции выступили КГУ «Қарадала орман шаруашылығы» и акимат Уйгурского района. Общими усилиями сотрудников этих учреждений засеяна территория площадью 10 км.

По оценкам специалистов, из тонны молодых саженцев в перспективе вырастет полноценный лесной массив. Примечательно, что схема будущего парка спроектирована в виде логотипа акции «Таза Қазақстан», символизирующей защиту окружающей среды, пропаганду экологической культуры.

По данным местных властей, в Уйгурском районе продолжаются работы по озеленению территорий, очистке берегов рек, ликвидации свалок, развитию экотуризма.

#акция #Алматинская область #Таза Казахстан

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