Инициаторами экоакции выступили КГУ «Қарадала орман шаруашылығы» и акимат Уйгурского района. Общими усилиями сотрудников этих учреждений засеяна территория площадью 10 км.

По оценкам специалистов, из тонны молодых саженцев в перспективе вырастет полноценный лесной массив. Примечательно, что схема будущего парка спроектирована в виде логотипа акции «Таза Қазақстан», символизирующей защиту окружающей среды, пропаганду экологической культуры.

По данным местных властей, в Уйгурском районе продолжаются работы по озеленению территорий, очистке берегов рек, ликвидации свалок, развитию экотуризма.