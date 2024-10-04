Парковка в аэропорту Астаны станет дороже

С 15 октября в аэропорту Астаны изменится стоимость парковки. В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину изменения тарифов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация для водителей размещена 4 октября 2024 года на странице международного аэропорта в Instagram.

В аэропорту объяснили, с какой целью произвели изменение тарифов.