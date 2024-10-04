Парковка в аэропорту Астаны станет дороже
76
С 15 октября в аэропорту Астаны изменится стоимость парковки. В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину изменения тарифов, передает Kazpravda.kz
Информация для водителей размещена 4 октября 2024 года на странице международного аэропорта в Instagram.
В аэропорту объяснили, с какой целью произвели изменение тарифов.
«В целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта, и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров. А также ввиду увеличения расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год», - говорится в сообщении.