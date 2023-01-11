Парламент рассмотрит отмену закона о елбасы

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«В декабре в адрес Мажилиса Парламента поступил инициативный законопроект. По нему в Конституционный суд был направлен депутатский запрос о разъяснении. Сегодня такое пояснение уже вышло в печати. Этот вопрос будет рассматриваться на совместном заседании палат Парламента – Сената и Мажилиса... Есть процедурные вопросы, которые необходимо решить. Закон (о постановке на утрату закона о первом президенте – прим. авт.) будет приниматься в двух чтениях. Решение будет приниматься депутатами и Мажилиса, и Сената», – пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что совместное заседание палат Парламента состоится 13 января.