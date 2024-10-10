Парламентарий выразил беспокойство ростом уровня преступности среди молодежи

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, за девять месяцев этого года количество преступлений среди несовершеннолетних выросло в Северном Казахстане, Павлодарской, Улытау, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Сенатор привел примеры насилия, произошедшего в стране: драка молодежи в Актау, жестокое убийство подростка в Актобе и другие инциденты, вызывающие общественное беспокойство. Проблемы молодежи беспокоят не только Казахстан, но и мировое сообщество. За границей активно проводятся исследования, направленные на изучение современной молодежи, в то время как в Казахстане эта тема остается недостаточно проанализированной.

«Масс-медиа, включая популярные сериалы, способствуют распространению агрессии и жестокости. Игры, которые широко распространяются через социальные сети, формируют восприятие молодежи. Также нельзя игнорировать такие причины, как недостаточное внимание родителей к воспитанию, конфликты и травмы в семьях, а также неспособность образовательных учреждений предложить модели социализации молодежи. Зарплаты наставников низкие, а выплаты классным руководителям минимальны. В среднем на десять школ назначается только один инспектор», - сказал сенатор.

Депутат также отметил, что проблемы молодежи распределены между различными министерствами, но Комитет по делам молодежи не имеет необходимых структур в регионах. В некоторых областях молодежной политикой занимаются всего несколько человек, что не позволяет эффективно решать возникающие проблемы. Низкие зарплаты не позволяют удерживать квалифицированные кадры в центрах молодежных ресурсов.