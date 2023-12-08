Партия AMANAT станет кузницей кадров для женщин-лидеров

Более 100 активных женщин из разных регионов собрались для работы на I заседании женского крыла партии AMANAT. В течение двух дней участницы встречи обсуждали вопросы расширения участия женщин в общественно-политической жизни страны, поддержки женского предпринимательства, развития инклюзивного общества и другие.

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что обеспечение гендерного равенства, защита прав женщин и укрепление семейных ценностей всегда в центре внимания главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«С началом работы нашего женского крыла гендерные вопросы будут звучать все громче и чаще с различных трибун. Мы должны не только объединять активных женщин под своим крылом, но и вырастить новое поколение женщин-лидеров. Политических лидеров, способных принимать решения и брать на себя ответственность. Уже сейчас в рядах нашей партии очень много таких женщин, готовых к ответственной работе, в том числе, на должностях депутатов и акимов», – сказал он.

Делегаты заседания обратили внимание на то, что в рамках послания президента и его предвыборной программы, а также предвыборной программы партии AMANAT в стране постепенно улучшаются условия для счастливого материнства и детства. В частности, был увеличен период выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям, бесплатным питанием в детских садах из социально уязвимых семей охвачено более 100 тысяч детей, а с 1 января 2024 года заработает принципиально новая программа «Нацфонд – детям».

Также участники встречи отметили, что порядка 30% участников проекта по повышению доходов сельских жителей «Ауыл аманаты» – представительницы прекрасного пола. А среди выпускников проекта «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности 58% – это многодетные матери.

В свою очередь делегат из Тараза, лауреат премии «Жан Шуақ» Анар Бексултанова остановилась на важности поддержки женского и социального предпринимательства.

«Вместе мы строим не только бизнес, но и сообщество сильных, решительных женщин, готовых преодолевать любые трудности. В моей швейной мастерской каждый стежок – это шаг к инклюзивному будущему, где каждый человек, вне зависимости от физических особенностей, может научиться творить и вносить свой вклад в общество», – сказала она.

По мнению делегата из Кокшетау Айнагуль Балташевой, необходимо оказывать поддержку матерям, воспитывающим особенных детей.

«Благодаря внесенным изменениям введен государственный образовательный заказ на оказание специальной психолого-педагогической поддержки особым детям, обучающимся на равных условиях со сверстниками. Но в регионах по-прежнему недостаточно подобных учреждений. Поэтому необходимо открывать больше специальных центров коррекционной поддержки детей с ограниченными возможностями с размещением государственного заказа», – сказала она.

Модератором заседания выступила Секретарь партии AMANAT Шолпан Каринова. Участники мероприятия выдвинули ряд инициатив, в частности, проводить регулярные заслушивания акимов областей по вопросам воспитания подрастающего поколения и профилактике асоциальных явлений, запуску нового проекта «Әйел саулығы дені сау ұрпақ кепілі» по скринингу и профилактике женского здоровья.

Кроме того, президент Национальной Академии наук Кунсулу Закарья предложила провести международный фестиваль науки «QazScience – AMANAT fest». Сопредседатель женского крыла Зарема Шаукенова представила инициативу по разработке нового Этического Кодекса и закона «О психологической службе». Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова посвятила свое выступление методам подготовки женщин-лидеров, а её коллега Юлия Кучинская – предложила внести поправки в законы по вопросам харассмента, гендерному бюджетированию и гендерной экспертизе.