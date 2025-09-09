Спикер Мажилиса, председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов провел расширенное заседание с партийным активом по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, общественные деятели, сотрудники Центрального аппарата, активисты «Жастар Рухы». Посредством видеоконференцсвязи были подключены все региональные филиалы партии.

Открывая заседание, Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что партия «AMANAT», будучи общественной опорой Главы государства Касым-Жомарта Токаева, рассматривает Послание как продолжение курса масштабных реформ, ключевой ориентир для дальнейшей конкретной и системной работы по развитию страны.

«Послание Президента этого года стало еще одним наглядным примером реализации принципа «Слышащего государства». Оно ответило на самые злободневные запросы общества и охватило максимальное число актуальных тем: от глобальной повестки до вопросов повседневной жизни граждан. И ключевая задача партии «AMANAT» – быть движущей силой реформ Главы государства, обеспечивая политическую стабильность и консолидацию общества. Поддержка президентских инициатив – это наш главный приоритет. Долгосрочная миссия партии и её центристская позиция полностью совпадают с этой целью», – сказал он.

Председатель партии обратил внимание на то, что цифровизация стала новой общенациональной технологической идеей, которая «красной нитью» проходит через все Послание. Искусственный интеллект и новые технологии – это новые драйверы развития. Планируется реализовать целый комплекс мероприятий по цифровизации многих сфер. В этом направлении партия уже реализует проект «Цифрлық қоғам» по повышению навыков цифровой грамотности среди граждан, особенно пенсионеров и подростков. Теперь партийцы должны масштабировать его по всей стране, сделав частью новой стратегии «Digital Qazaqstan», которая будет разработана в рамках Послания.

Ерлан Кошанов также подчеркнул, что Глава государства вновь уделил особое внимание благосостоянию сельских жителей. Этот вопрос напрямую связан с развитием аграрной сферы. Партия «AMANAT» уже много лет реализует такие проекты, как «Жер аманаты», «Ауыл аманаты», «Агросауат», которые дают конкретные и понятные инструменты по развитию села, повышению качества жизни сельских жителей. Все они положительно воспринимаются гражданами и должны быть встроены в новые инициативы Президента, заложенные в Послании.

Также председатель партии особо отметил поддержку Главой государства партийного проекта «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности населения. «AMANAT» совместно с Правительством продолжит масштабировать его с использованием современных цифровых технологий. В этом году был создан call-центр, работает онлайн-платформа с участием 40 юристов, а общее число обработанных обращений превысило 800 тысяч.

В ходе мероприятия также выступил депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Ринат Зайыт. По его словам, идея единой нации, о которой говорил Президент, должна пониматься не в этническом смысле, а как выражение сплоченности общества, ведь именно национальное единство является главным условием успешного будущего Казахстана.

Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Екатерина Смышляева отметила, что в своем Послании Глава государства обозначил обширные задачи цифровой трансформации. Она подчеркнула, что Цифровой кодекс, инициированный фракцией «AMANAT», станет главным документом в этой сфере и позволит создать правовые предпосылки для дальнейшего рывка. Она призвала все заинтересованные организации принять активное участие в его разработке. А генеральный директор «Astana Hub» Магжан Мадиев добавил, что именно развитие человеческого капитала и поддержка молодых талантов должны стать важным приоритетом для успеха цифровой трансформации.

Член правления ОО «Kaz Alpine Club» Ерлан Смайлов отметил, что туризм, обозначенный Президентом как стратегическая отрасль, требует развития инфраструктуры и кадров. Он подчеркнул большой потенциал Казахстана в сфере приключенческого туризма. Партия «AMANAT» уже начала работу по этому направлению и запустила проект «Алатау аманаты», который создает новые рабочие места, привлекает туристов и даст импульс развитию малого бизнеса на местах.

Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Айдос Сарым подчеркнул, что главная задача партии «AMANAT» – укреплять национальное единство и согласие, последовательно объясняя людям, и прежде всего, молодежи суть президентских реформ. Депутат отметил, что партия должна донести Послание Президента до каждого жителя страны простым и понятным языком, чтобы реформы получили широкую поддержку и люди включились в их реализацию.

Мажилисмен Бакытжан Базарбек выступил с предложением внедрить цифровую карту исполнения законов. Это позволит повысить правосознание граждан, обеспечить неукоснительное соблюдение всех принятых законов и укрепить принцип Главы государства «Закон и порядок».

Предприниматель, председатель правления «TechnoWomen» Азиза Шужеева напомнила, что в своем Послании Президент затронул тему широкой поддержки отечественных товаропроизводителей. Она подчеркнула, что предприниматели с большим воодушевлением встретили эту инициативу и предложила создать независимую внешнюю торговую площадку, а также совет при партии по предпринимательству, который занимался бы продвижением национальных проектов на международных рынках.

Таким образом «AMANAT», как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы Главы государства. А фракция партии в Мажилисе обеспечит законодательную поддержку всех задач, поставленных Президентом в Послании. Партия открыта для широкого диалога и готова к сотрудничеству со всеми, кто хочет внести свой вклад в развитие страны.

Кроме того, Ерлан Кошанов поставил перед Центральным аппаратом и региональными филиалами ряд конкретных задач по продвижению Послания среди широких слоев населения и мобилизации всех прогрессивных общественных сил на реализацию озвученных в нём реформ Главы государства.