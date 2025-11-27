– Глава государства ставит задачу развивать производства с высокой добавленной стоимостью. Какую работу с акиматами и бизнесом проводит ваше ведомство? Какие новые предприятия уже вносят вклад в укреп­ление отечественной экономики?

– Поставленная Главой государства задача по развитию производств с высокой добавленной стоимостью является для нас стратегическим ориентиром и определяет логику промышленного курса республики. В 2024 году промышленный сектор увеличился на 106,9 процента – рекордный показатель за последнее десятилетие. Тогда же доля обрабатывающей промышленнос­ти впервые превысила добывающую: 12,4 процента против 12.

Данные результаты обеспечены сис­темной работой по улучшению логистических цепочек, расширению доступа предприятий к финансированию и обновлению мер господдержки. Существенный вклад в сложившуюся экономическую ситуацию вносят машиностроение, металлургия, химичес­кая промышленность и производство строительных материалов.

Президент Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании подчеркнул необходимость развития глубокого передела и привлечения инвесторов, и мы последовательно проводим работу в этом направлении совместно с акиматами и бизнесом. В прошлом году было завершено 180 проектов почти на 1,3 триллиона тенге, создано 14,4 тысячи постоянных рабочих мест.

На 2025 год планы еще масштабней. Запланирован запуск 190 проектов, при этом 132 объекта уже введены в эксплуатацию. Создается 22,5 тысячи постоянных рабочих мест. В Алматы запущен мультибрендовый автомобильный завод. Костанайская область, постепенно формирующая автопромышленный кластер, ввела в строй завод автомобилей KIA. В Алматинской области функционирует сборочное производство бытовой техники.

Отдельный блок – проекты высокого передела, которые формируют технологический профиль будущей индустрии. На 2025 год предусмотрено 30 таких проектов на 280 миллиардов тенге, причем 18 объектов уже введены в эксплуатацию. В Костанайской облас­ти компания KamLitKZ приступила к выпуску редукторов и балок ведущих мостов. В Северо-Казахстанской на заводе «ЗИКСТО» налажено производство вагонов-платформ и пассажирских вагонов, в Карагандинской – предприя­тием «Arcus Инвест» – изготовление колесных пар.

Все эти проекты формируют новую индустриальную карту республики. Это не отдельные точки, а последовательное формирование цепочек добавленной стоимости и развития отраслевой инф­раструктуры.

– Мы видим проявление растущего интереса глобальных производителей к Казахстану. Чем объясняется, по Вашему мнению, такая их активность и какие выгоды получает страна?

– Это связано с тем, что государство сформировало понятные правила и условия для поэтапной локализации. Показательный пример – Silk Road Electronics, созданный при участии Artel. Здесь выпускается бытовая техника бренда Artel, а в 2025 году началась сборка техники Samsung.

Аналогичная тенденция характерна и для автомобильной отрасли. За пос­ледние десять лет в Казахстан пришли General Motors (Chevrolet), BYD, KIA, Hyundai, JAC, Skoda, Golden Dragon, Yutong, «КамАЗ» и другие. Сегодня в республике действуют 11 ключевых производителей транспорта, включая четыре завода легковых автомобилей. Это уже сформировавшаяся отрасль с кадрами, региональными кластерами и растущей компонентной базой.

До конца нынешнего года также запускаются десять предприятий по выпуску автокомпонентов – пластиковых деталей, выхлопных систем, сидений, мультимедиа, шин, литых элементов, главных передач, материалов ЛКМ. Все эти производства позволят постепенно снизить себестоимость автомобилей за счет увеличения доли местного содержания.

В Сарани в 2024 году запущен шинный завод Tengri Tyres, который в первый же год произвел 190 тысяч шин для легковых автомобилей. В октябре того же года в Алматы начал работу завод Kazakhstan Mobility Engineering, выпускающий мультимедийные сис­темы с интеграцией казахского языка для Hyundai. В текущем году введено в эксплуатацию производство автомобильных сидений на предприятии Almaty Autoparts Production.

Меры господдержки автопрома стимулируют расширение производственных мощностей, формирование компонентной базы, развитие квалификации кадров и создание устойчивых рабочих мест. Так Казахстан последовательно выстраивает полноценную экосистему автопрома и электроники. Глобальные бренды приходят в страну с локальным производством, появляются новые предприятия, формируются цепочки поставок, а продукция становится доступнее для казахстанцев за счет локализации и сокращения издержек.

– Сейчас формируется реестр отечественных товаропроизводителей. Что он даст бизнесу и какие меры поддержки государства являются ключевыми?

– Поддержка отечественной продукции в закупках – один из ключевых механизмов развития промышленности. В рамках госзакупок действует изъятие из национального режима более чем по 4 800 товарным позициям, и 4 201 из них закреплены по линии нашего министерства.

За девять месяцев 2025 года было зак­лючено свыше 140 тысяч договоров на 399,9 миллиарда тенге – рост более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает: спрос на казахстанскую продукцию увеличивается, и бизнес получает реальные возможности для расширения производственных мощностей.

Компании группы «Самрук-Қазына» также усиливают поддержку. В нынешнем году введены новые обязательства для крупных заказчиков – теперь они разрабатывают программы по увеличению внутристрановой ценности. Это формирует долгосрочный, устойчивый и предсказуемый спрос на отечественные товары, работы и услуги.

С 1 января 2026 года Индустриальный сертификат и сертификат CT-KZ заменятся Реестром казахстанских товаропроизводителей, что сделает политику поддержки отечественных производителей более технологичной и эффективной. Реестр представляет собой современную цифровую платформу с полностью проверенными данными о производителях и их товарах. Такой подход защищает добросовестный бизнес и исключает случаи, когда компании выдавали себя за производителей, не имея реального производства в стране.

– Цифровизация и ИИ изменяют промышленность по всему миру. Как эти технологии внедряются на казахстанских предприятиях?

– Президент в Послании народу поручил повсеместно внедрять элементы Индустрии 4.0 и цифровые технологии на всех этапах производственного процесса, превращая цифровизацию в норму для казахстанской индустрии.

Наша задача – применять те решения, которые дают ощутимый производственный эффект. Совместно с Минис­терством искусственного интеллекта и цифрового развития утверждена Дорожная карта внедрения технологий ИИ на 2025–2026 годы. Она включает диагностику цифровой зрелости предприятий, отбор пилотных площадок, подготовку отраслевых рекомендаций и тиражирование успешных технологических решений. Всего в дорожную карту включен 41 проект.

Совместно с QazIndustry подготовлены рекомендации по цифровой трансформации для более чем 80 предприятий. Это прикладные документы, помогающие оценить процессы, определить точки роста и выбрать решения с экономическим эффектом.

Важно, что предприятия переходят от точечных внедрений к формированию полноценной цифровой архитектуры, что повышает производительность, улучшает качество продукции. В связи с этим нами большое внимание уделяется подготовке кадров.

– С какими результатами к концу года подходят промышленность и строительный сектор?

– Наша промышленность сохраняет позиции одного из самых устойчивых и динамичных секторов экономики страны. Казахстан уверенно удерживает лидерство в Центральной Азии по объему промышленного производства. Обрабатывающий сектор стабильно растет на три-пять процентов в год, причем наибольшую динамику показывают машиностроение и химия.

За последние пять лет промышленный сектор показал системный, а главное – измеримый прогресс. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности удвоился: с 13,2 триллиона тенге в 2020 году до 25 триллионов тенге – в 2024-м. Металлургия вырос­ла с 5,7 триллиона до 9,9 триллиона тенге, машиностроение – с 1,8 триллио­на до 4,8 триллиона тенге, пищевая промышленность – с 2 триллионов до 3,3 триллиона тенге.

Производительность труда увеличилась в полтора раза – с 38,4 тысячи до 57,7 тысячи долларов на человека. Экспорт обработанной продукции также удвоился – с 15,5 миллиарда до 28,8 миллиарда долларов. География поставок охватывает 125 стран.

Инвестиционная активность сохраняет устойчивый тренд. За пять лет объем инвестиций в основной капитал составил 7,9 триллиона тенге. В промышленность привлечено 69,4 миллиарда долларов иностранных инвестиций, и 22,4 миллиарда долларов из них – в обрабатывающий сектор.

Строительная отрасль в нынешнем году также показывает устойчивый рост. За десять месяцев введено 14,6 миллио­на квадратных метров жилья, что на 4,5 процента выше уровня прошлого года.

– Какие задачи стоят перед министерством?

– Если говорить о задачах на следую­щий год, то они напрямую связаны с Посланием Президента. Основная цель – укрепление промышленного суверенитета Казахстана и формирование устойчивого индустриального каркаса экономики. Речь идет о практичной и последовательной работе, которая включает несколько приоритетов.

Первое – сохранить высокий темп роста промышленности. Нам важно, чтобы доля обрабатывающего сектора продолжала увеличиваться, чтобы во всех регионах запускались проекты среднего и высокого передела и чтобы локализация оставалась экономически выгодной для бизнеса.

Второе – защита отечественных товаропроизводителей. Наша задача – обеспечить устойчивость предприятий, сохранить занятость и стабильность производственных процессов.

Третье – цифровизация промышленности и внедрение искусственного интеллекта. ИИ уже стал фактором производительности «здесь и сейчас». Мы расширяем применение цифровых решений на крупных промышленных площадках. Мониторинг оборудования, автоматизация процессов и управление качеством на основе данных должны стать стандартной практикой.

Четвертое – развитие высокотехнологичных направлений, включая редкоземельную металлургию. Казахстан располагает богатой сырьевой базой, но приоритет – переработка и выпуск материалов и компонентов, востребованных в электронике, энергетике и аккумуляторных технологиях.

Отдельный приоритет – развитие человеческого капитала. В центре всех решений министерства остается человек труда. Мы исходим из простой логики: индустриальный рост имеет смысл только тогда, когда он создает достойные рабочие места, повышает безопасность на производстве и открывает людям реальные возможности для профессионального развития.