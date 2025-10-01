Именно такую задачу и поставили перед собой участники Экспертного клуба Института евразийской инте­грации (ИЕИ) «Открытая политика», организовав обсуждение данной инициативы экспертами и политологами. Участники встречи отметили, что изменение структуры и принципа работы Парламента рассматривается как один из ключевых этапов политической модернизации и логичное продолжение ранее реализованных институциональных реформ.

Однако при переходе к однопалатному Парламенту следует учитывать несколько важных аспектов. С одной стороны, можно ожидать повышения эффективности законодательного процесса, усиления роли партийных субъектов и укреп­ления ответственности депутатов перед избирателями. С другой – все еще открытыми остаются вопросы, связанные с потенциальным перераспределением полномочий между ветвями власти и государст­венными институтами, отходом от мажоритарной системы выборов депутатов, проблемными аспектами партийного развития.

По мнению руководителя департамента Института евразийской интеграции Серика Жусупова, если при формировании состава однопалатного Парламента обратиться исключительно к партийным спискам, возникает вопрос: будет ли в полной мере обеспечено представительство всего населения страны?

– Сегодня можно с увереннос­тью сказать, что существующие партии не охватывают все социальные группы и слои общества, и значительная часть граждан может остаться без голоса, – считает экс­перт. – Параллельно необходимо проводить системные меры по развитию партийной среды. Компромиссным вариантом может стать введение квот на мажоритарные места – это позволит сохранить региональную представленность. Нужно помнить и о том, что внед­рение однопалатного Парламента потребует выстраивания новой системы сдержек и противовесов между всеми ветвями власти.

Солидарен с ним ведущий научный сотрудник Института истории государства КН МНВО РК кандидат политических наук Бауржан Шериязданов.

– Прежде всего необходимо помнить, что Парламент – это высший представительный орган, и в нем должны быть отражены интересы всех социальных групп. С учетом электоральных особенностей целесообразно использовать смешанную модель – пропорциональную и мажоритарную. Также важно упростить процедуру регистрации политических партий, – уверен эксперт.

Как отметила докторант Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета Сабина Садиева, конституциональные и политические реформы последних лет стремятся к разделению исполнительной власти и партийной системы, одновременно усиливая последнюю, но нужно учитывать один момент.

– По моим наблюдениям, население хорошо реагирует на персонализированную конкуренцию, особенно когда их политические взгляды не сформированы. Поэтому самовыдвиженцы часто успешно конкурируют с акимами, но они не способны реализовывать системные реформы и долгосрочные программы – это под силу только политическим партиям. Поэтому формирование Парламента по партийным спискам имеет под собой основание, но нужно иметь в виду и персонализированные предпочтения населения, – прокомментировала она.

Решить вопрос персональной представленности в однопалатном Парламенте директор ТОО «Институт исследования современного общества» Мейрам Кажыкен предложил следующим образом: вместо одномандатников стоит предоставить возможность проявить себя в политической конкуренции руководителям неправительственных организаций и представителям гражданского сектора.

– Они глубоко понимают запросы своей целевой аудитории и способны эффективно транслировать их в парламентскую повестку, – считает он.