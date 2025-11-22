Начата масштабная модернизация приграничной таможенной инфраструктуры
Инфраструктуру
поручено обновить
В условиях глобальной трансформации транспортно-логистических цепочек и растущего транзитного потенциала Центральной Азии Министерство финансов приступило к масштабной модернизации приграничной таможенной инфраструктуры.
В настоящее время строительными и техническими работами охвачено девять пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Проект направлен на достижение важных целей, обозначенных в нынешнем Послании Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».
В частности, Президент обратил нимание на то, что многие помещения пропускных пунктов не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и более того – негативно влияют на имидж нашей республики. «Поручаю Правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе... Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу зеленого коридора», – говорится в тексте документа.
Не просто «ремонт зданий»
Казахстан географически расположен в центре евразийского континента между рынками Европы и Восточной и Юго-Восточной Азии. Это создает для республики дополнительные транзитные возможности. При этом создание современной приграничной таможенной инфраструктуры становится одним из ключевых факторов повышения экономической эффективности и конкурентоспособности.
Как рассказал заместитель председателя КГД Минфина Бакытжан Слямов, модернизация транспортных артерий и пограничных пунктов служит логистической интеграции нашей страны, ускорению перемещения товаров, снижению транспортных и иных издержек. Упрощение и цифровизация таможенных процедур – важный элемент улучшения делового климата, повышения транспарентности и сокращения коррупционных рисков.
Проект является частью программы по наращиванию транзитных грузопотоков через территорию республики и развитию инфраструктуры на внешних границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также других региональных транспортных коридоров.
Модернизация имеет также важное значение для государственной безопасности и контроля: создание современной системы автоматического взвешивания, досмотра и цифрового контроля позволяет усовершенствовать таможенный и пограничный контроль без ухудшения пропускной способности.
– Проект модернизации пунктов пропуска – это не просто «ремонт зданий», а комплексная инфраструктурная, технологическая и институциональная трансформация, – заявил Бакытжан Слямов.
Достигнутые результаты
Обновление и реконструкция девяти автомобильных пунктов пропуска, по данным КГД, позволят увеличить их пропускные способности. При полной модернизации трафик может возрасти в несколько раз, уменьшив время пересечения границы.
Полная цифровизация процессов позволит сократить время таможенного оформления до 30 минут или даже меньше. Это существенно улучшит условия для перевозчиков, повысит объем транзитных перевозок, уменьшит время простоев и снизит логистические издержки.
Директор департамента развития технической инфраструктуры и финансового обеспечения КГД Алибек Кабдуакасов сообщил, что работы ведутся без полной остановки пунктов пропуска. Это важно для минимизации рисков для бизнеса и транспортных операторов. Эксперт также добавил, что четыре объекта уже введены в эксплуатацию. На китайской границе заработали «Калжат» и «Алаколь», на узбекской – «Капланбек» и «Атамекен».
Пропускная способность и скорость оформления заметно выросли. На пункте «Калжат» поток увеличился почти втрое – примерно до 400 автомобилей в сутки, оформление занимает не более 15 минут. На «Алаколе» число грузовиков выросло со 140 до 450 в день при том же времени оформления.
Через «Атамекен» теперь проходят до 500 автомобилей в сутки, время обработки также не превышает 15 минут. На «Капланбеке» через границу проходят до 50 тыс. человек ежедневно, оформление для физических лиц занимает около пяти минут, для легковых автомобилей – до десяти.
В целом поток автотранспорта, по данным КГД, вырос примерно с 600 тыс. до 1,4 млн автомобилей за два года. Этому способствовало расширение числа полос движения с двух до шести, внедрение автоматизированных систем сканирования, весового контроля, распознавания номерных знаков и цифровых очередей.
Проект продолжает развиваться: до конца года планируется модернизация еще пяти пунктов – «Бахты» и «Майкапчагай» на границе с Китаем, «Казыгурт» и «Тажен» на границе с Узбекистаном, а также «Темир Баба» на границе с Туркменистаном.
Кроме того, внедряются институциональные изменения. Созданы центр электронного декларирования и единая диспетчерская служба в Астане. Они позволяют повысить транспарентность и эффективность работы пограничной инфраструктуры.
Ожидаемые выгоды
Для экономики и бизнеса они очевидны. Будут сокращены сроки оформления и время простоя транспортных средств. Существенно снизятся логистические расходы компаний-перевозчиков, повышая их конкурентоспособность.
Рост транзитных потоков через Казахстан укрепит его позиции в качестве логистического узла между Китаем и Европой, что позволит привлечь дополнительные инвестиции, увеличить грузооборот и сформировать новые логистические цепочки. Улучшение условий пересечения границы создает среду, благоприятную для внешнеэкономической деятельности и международных проектов.
В ведомстве подчеркивают: цифровизация и автоматизация сокращают административные барьеры и коррупционные риски, что улучшает деловой климат, способствует росту доверия к госструктурам (особенно к таможенным и пограничным службам).
Но строительство и автоматизация инфраструктуры – только первый шаг. Поддержание ее в рабочем состоянии, эксплуатация и обновление технологий потребуют постоянного инвестирования и управленческой поддержки.
Практические рекомендации
Эксперты считают: при планировании перевозок через модернизированные пункты важно ориентироваться на режим их работы – круглосуточно ли они действуют, какие полосы движения при этом доступны. Например, на некоторых участках на границе в КНР объекты теперь функционируют в режиме 24⁄7.
Использование цифровых сервисов, таких как электронная очередь и электронная декларация, позволяет существенно сократить время простоя. Перевозчикам рекомендуется заранее регистрироваться и пользоваться этими инструментами.
Для бизнес-операторов сокращение времени оформления открывает возможности для логистики just-in-time, позволяя планировать более сжатые графики поставок и оптимизировать их цепочки.
Следует отслеживать дальнейшую модернизацию пунктов – пять новых, которые планируется открыть, создадут дополнительные маршруты и улучшат действующие, расширяя возможности транзита.
Для государства важно обеспечить межведомственную координацию, контроль качества услуг и мониторинг ключевых показателей – времени оформления, пропускной способности и уровня автоматизации, чтобы заявленные цели действительно воплощались на практике.
Для международных партнеров значимо создание единого трансграничного пространства и согласованных стандартов (сканирование, электронная декларация, весовой контроль), что усилит эффект модернизации.
Важный шаг
По словам Бакытжана Слямова, программа модернизации девяти автомобильных пунктов пропуска, осуществляемая под эгидой Министерства финансов, – важный и своевременный шаг на пути более эффективного использования транспортно-логистического потенциала страны. Она отвечает задачам, поставленным в Послании Главы государства, а также поручениям Премьер-министра.
– Сочетание инфраструктурного обновления и цифровизации может привести к значительному росту пропускной способности, снижению логистических издержек и укреплению роли Казахстана как транзитного узла Евразии, – подчеркивает зампред КГД Минфина.
Успешность проекта будет измеряться не только вводом объектов, но и тем, как быстро, качественно и устойчиво они станут функционировать в полном рабочем режиме. Важно отметить, что на первом этапе модернизация уже позволила значительно увеличить пропускную способность, сократить административные барьеры и улучшить условия для участников внешнеэкономической деятельности.
В целом можно с уверенностью утверждать, что модернизация таможенной инфраструктуры на границе является системным шагом в направлении повышения эффективности государства, поддержки бизнеса и стимулирования роста отечественной экономики.