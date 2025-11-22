фото пресс-службы КГД МФ РК

Инфраструктуру

поручено обновить

В условиях глобальной трансформации транспортно-логистических цепочек и растущего транзитного потенциа­ла Центральной Азии Министерство финансов приступило к масштабной модернизации приграничной таможенной инфраструктуры.

В настоящее время строительными и техническими работами охвачено девять пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Проект направлен на достижение важных целей, обозначенных в нынешнем Послании Главы государства ­«Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

В частности, Президент обратил нимание на то, что многие помещения пропускных пунктов не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и более того – негативно влияют на имидж нашей рес­публики. «Поручаю Правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе... Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу зеленого коридора», – говорится в тексте документа.

Не просто «ремонт зданий»

Казахстан географически расположен в центре евразийского континента между рынками Европы и Восточной и Юго-Восточной Азии. Это создает для республики дополнительные транзитные возможности. При этом создание современной приграничной таможенной инфраструктуры становится одним из ключевых факторов повышения экономической эффективности и конкурентоспособности.

Как рассказал заместитель председателя КГД Минфина Бакытжан Слямов, модернизация транспортных артерий и пограничных пунктов служит логистической интеграции нашей страны, ускорению перемещения товаров, снижению транс­портных и иных издержек. Упрощение и цифровизация таможенных процедур – важный элемент улучшения делового климата, повышения транспарентности и сокращения коррупционных рисков.

Проект является частью программы по наращиванию транзитных грузопотоков через территорию республики и развитию инфраструктуры на внешних границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также других региональных транспортных коридоров.

Модернизация имеет также важное значение для государственной безопаснос­ти и контроля: создание современной системы автоматического взвешивания, досмотра и цифрового контроля позволяет усовершенствовать таможенный и пограничный контроль без ухудшения пропускной способности.

– Проект модернизации пунктов пропуска – это не просто «ремонт зданий», а комплексная инфраструктурная, технологическая и институциональная транс­формация, – заявил Бакытжан Слямов.

Достигнутые результаты

Обновление и реконструкция девяти автомобильных пунктов пропуска, по данным КГД, позволят увеличить их пропускные способности. При полной модернизации трафик может возрасти в несколько раз, уменьшив время пересечения границы.

Полная цифровизация процессов позволит сократить время таможенного оформ­ления до 30 минут или даже меньше. Это существенно улучшит условия для перевозчиков, повысит объем транзитных перевозок, уменьшит время простоев и снизит логистические издержки.

Директор департамента развития технической инфраструктуры и финансового обеспечения КГД Алибек Кабдуакасов сообщил, что работы ведутся без полной остановки пунктов пропуска. Это важно для минимизации рисков для бизнеса и транспортных операторов. Эксперт также добавил, что четыре объекта уже введены в эксплуатацию. На китайской границе заработали «Калжат» и «Алаколь», на узбекской – «Капланбек» и «Атамекен».

Пропускная способность и скорость оформления заметно выросли. На пунк­те «Калжат» поток увеличился почти втрое – примерно до 400 автомобилей в сутки, оформление занимает не более 15 минут. На «Алаколе» число грузовиков выросло со 140 до 450 в день при том же времени оформления.

Через «Атамекен» теперь проходят до 500 автомобилей в сутки, время обработки также не превышает 15 минут. На «Капланбеке» через границу проходят до 50 тыс. человек ежедневно, оформление для физических лиц занимает около пяти минут, для легковых автомобилей – до десяти.

В целом поток автотранспорта, по данным КГД, вырос примерно с 600 тыс. до 1,4 млн автомобилей за два года. Этому способствовало расширение числа полос движения с двух до шести, внедрение автоматизированных систем сканирования, весового контроля, распознавания номерных знаков и цифровых очередей.

Проект продолжает развиваться: до конца года планируется модернизация еще пяти пунктов – «Бахты» и «Майкапчагай» на границе с Китаем, «Казыгурт» и «Тажен» на границе с Узбекистаном, а также «Темир Баба» на границе с Туркменистаном.

Кроме того, внедряются институцио­нальные изменения. Созданы центр электронного декларирования и единая диспетчерская служба в Астане. Они позволяют повысить транспарентность и эффективность работы пограничной инфраструктуры.

Ожидаемые выгоды

Для экономики и бизнеса они очевидны. Будут сокращены сроки оформления и время простоя транспортных средств. Существенно снизятся логистические расходы компаний-перевозчиков, повышая их конкурентоспособность.

Рост транзитных потоков через Казахстан укрепит его позиции в качестве логис­тического узла между Китаем и Европой, что позволит привлечь дополнительные инвестиции, увеличить грузооборот и сформировать новые логистические цепочки. Улучшение условий пересечения границы создает среду, благоприятную для внешнеэкономической деятельности и международных проектов.

В ведомстве подчеркивают: цифровизация и автоматизация сокращают административные барьеры и коррупционные риски, что улучшает деловой климат, способствует росту доверия к госструктурам (особенно к таможенным и пограничным службам).

Но строительство и автоматизация инфраструктуры – только первый шаг. Поддержание ее в рабочем состоянии, эксплуатация и обновление технологий потребуют постоянного инвестирования и управленческой поддержки.

Практические рекомендации

Эксперты считают: при планировании перевозок через модернизированные пункты важно ориентироваться на режим их работы – круглосуточно ли они действуют, какие полосы движения при этом доступны. Например, на некоторых участках на границе в КНР объекты теперь функционируют в режиме 24⁄7.

Использование цифровых сервисов, таких как электронная очередь и электронная декларация, позволяет существенно сократить время простоя. Перевозчикам рекомендуется заранее регистрироваться и пользоваться этими инструментами.

Для бизнес-операторов сокращение времени оформления открывает возможности для логистики just-in-time, позволяя планировать более сжатые графики поставок и оптимизировать их цепочки.

Следует отслеживать дальнейшую модернизацию пунктов – пять новых, которые планируется открыть, создадут дополнительные маршруты и улучшат действующие, расширяя возможности транзита.

Для государства важно обеспечить межведомственную координацию, контроль качества услуг и мониторинг ключевых показателей – времени оформления, пропускной способности и уровня автоматизации, чтобы заявленные цели действительно воплощались на практике.

Для международных партнеров значимо создание единого трансграничного пространства и согласованных стандартов (сканирование, электронная декларация, весовой контроль), что усилит эффект модернизации.

Важный шаг

По словам Бакытжана Слямова, прог­рамма модернизации девяти автомобильных пунктов пропуска, осуществляемая под эгидой Министерства финансов, – важный и своевременный шаг на пути более эффективного использования транспорт­но-логистического потенциала страны. Она отвечает задачам, поставленным в Послании Главы государства, а также поручениям Премьер-министра.

– Сочетание инфраструктурного обновления и цифровизации может привести к значительному росту пропускной способности, снижению логистических издержек и укреплению роли Казахстана как транзитного узла Евразии, – подчеркивает зампред КГД Минфина.

Успешность проекта будет измеряться не только вводом объектов, но и тем, как быстро, качественно и устойчиво они станут функционировать в полном рабочем режиме. Важно отметить, что на первом этапе модернизация уже позволила значительно увеличить пропускную способность, сократить административные барьеры и улучшить условия для участников внешнеэкономической деятельности.

В целом можно с уверенностью утверж­дать, что модернизация таможенной инфраструктуры на границе является системным шагом в направлении повышения эффективности государства, поддержки бизнеса и стимулирования роста отечественной экономики.