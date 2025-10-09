Ставка на искусственный интеллект

За строкой Послания
111
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На заседании регионального совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при СКОФ партии «Amanat» обсудили Послание Президента народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Речь шла о том, как цифровизация влияет на ключевые сферы – образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель совета Сауле Сураганова подчеркнула: цифровизация – не мода и не технологии ради технологий. Главное – доступность и качество социальных услуг для каждого жителя, особенно в сельской местности.

Заместитель руководителя управления образования СКО Татьяна Протопопова рассказала, что с 2025⁄2026 учебного года элементы искусственного интеллекта используются в учебных программах по цифровой грамотности и информатике.

– Уже 270 старшеклассников прошли курсы по программированию и ИИ, более 300 педагогов обучились работе с новым STEM-оборудованием. Для нас важно, чтобы школа стала пространством, где дети учатся жить и мыслить в эпоху искусственного интеллекта, – отметила она.

Заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Мамадияр Байгулов рассказал о внедрении электронных карт, онлайн-записи к врачам и телемедицины.

– Благодаря телемедицине сельские жители получили возможность консультироваться с кардиологами, эндокринологами, педиатрами, не выезжая из аула. За время пилота проведено более восьми тысяч таких консультаций, – сообщил он.

Кроме того, в учреждениях внед­ряется система Smart ECG, которая позволяет врачам удаленно расшифровывать ЭКГ и быстрее ставить диагноз. Это особенно важно для отдаленных районов, где доступ к узким специалистам ограничен.

Внедрение электронных карт пациен­тов и дистанционного мониторинга здоровья делает систему здравоохранения более гибкой и удобной. Цифровые решения позволяют сократить очереди, повысить эффективность работы врачей и обеспечить доступность медицинских услуг для каждого жителя региона.

Опыт СКО показывает, что цифровизация – это не только про технологии, но и про заботу о людях. Искусственный интеллект в школах, телемедицина в селах и умные сервисы в медицине уже делают жизнь проще, а социальные услуги – ближе и доступнее.

#цифровизация #AMANAT #послание #ИИ

Популярное

Все
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Жатва близка к завершению
Ставка на искусственный интеллект
Медучреждения открылись в сельской местности
На службе у хлебной нивы
Непревзойденный мастер слова
Уроки истории
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
На сцене – «Любовь и голуби»
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Эксперты обсудили инициативу о переходе к однопалатному Пар…
Правительство одобрило Общенациональный план по реализации …
Respublica: Послание Президента становится дорожной картой …
Переход парламента к однопалатной модели ускорит законотвор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]