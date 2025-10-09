На заседании регионального совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при СКОФ партии «Amanat» обсудили Послание Президента народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Речь шла о том, как цифровизация влияет на ключевые сферы – образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель совета Сауле Сураганова подчеркнула: цифровизация – не мода и не технологии ради технологий. Главное – доступность и качество социальных услуг для каждого жителя, особенно в сельской местности.

Заместитель руководителя управления образования СКО Татьяна Протопопова рассказала, что с 2025⁄2026 учебного года элементы искусственного интеллекта используются в учебных программах по цифровой грамотности и информатике.

– Уже 270 старшеклассников прошли курсы по программированию и ИИ, более 300 педагогов обучились работе с новым STEM-оборудованием. Для нас важно, чтобы школа стала пространством, где дети учатся жить и мыслить в эпоху искусственного интеллекта, – отметила она.

Заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Мамадияр Байгулов рассказал о внедрении электронных карт, онлайн-записи к врачам и телемедицины.

– Благодаря телемедицине сельские жители получили возможность консультироваться с кардиологами, эндокринологами, педиатрами, не выезжая из аула. За время пилота проведено более восьми тысяч таких консультаций, – сообщил он.

Кроме того, в учреждениях внед­ряется система Smart ECG, которая позволяет врачам удаленно расшифровывать ЭКГ и быстрее ставить диагноз. Это особенно важно для отдаленных районов, где доступ к узким специалистам ограничен.

Внедрение электронных карт пациен­тов и дистанционного мониторинга здоровья делает систему здравоохранения более гибкой и удобной. Цифровые решения позволяют сократить очереди, повысить эффективность работы врачей и обеспечить доступность медицинских услуг для каждого жителя региона.

Опыт СКО показывает, что цифровизация – это не только про технологии, но и про заботу о людях. Искусственный интеллект в школах, телемедицина в селах и умные сервисы в медицине уже делают жизнь проще, а социальные услуги – ближе и доступнее.