Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов

Небывалые паводки этого года привели к разрушительным последствиям на большей части республики. В эти сложные для всех нас дни мы видим пример сплоченности и единения народа Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал паводки «… природной катастрофой, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последст­виям за последние 80 лет».

Обращение Президента в критический для страны момент встретило огромную поддержку со стороны всех членов партии «Ауыл». В тот же день ее председатель Серик Егизбаев через информационные ресурсы обратился к однопартийцам с призывом консолидировать все силы в оказании помощи пострадавшим регионам.

В кратчайшие сроки при партии был создан оперативный штаб. При его координации организованы рабочие группы в региональных филиалах, разработаны планы действий. В регионах открыты центры по сбору гуманитарной помощи, организован транспорт для доставки продуктов первой необходимости. Гуманитарная помощь от членов партии «Ауыл» доставлена жителям Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей.

К противопаводковым работам, ведущимся в 211 сельских округах и пяти городах областного значения, были привлечены 900 ауыловцев и еще 1 500 членов молодежного крыла партии. Предприниматели и фермеры, состоящие в наших рядах, выделили 76 единиц тяжелой техники для предотвращения подтоп­лений населенных пунктов.

Однодневную заработную плату в помощь жителям, пострадавшим от паводков, перечислили депутаты фракции «Ауыл» в Мажилисе Парламента, сотрудники центрального аппарата и филиалов, а также активисты партии в областях. Кроме того, депутаты Мажилиса выехали в регионы для организации помощи жителям и руководителям крестьянских хозяйств.

Многие из наших партийцев в частном порядке с первых дней бедствия оказывают поддержку жителям затоп­ленных регионов: собирают гуманитарную помощь, загружают ее в грузовики, а также стараются поддержать пострадавших сограждан финансово и морально.

Один из предпринимателей направил в аварийную зону необходимую спецтехнику, другой позаботился о приготовлении еды для прибывших на помощь спасателей и волонтеров. Такое единение и забота наших граждан друг о друге, добрые помыслы откликаются в сердце каждого казахстанца.

Председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев выступил с инициативой возрождения молодежных строительных отрядов для восстановления жилья. Такие отряды доказали свою эффективность в еще памятном всем советском прошлом.

Возрождение студенческого движения стало бы большой поддержкой для государства и граждан. Это не только вопрос восстановления населенных пунктов, но и патриотического воспитания молодежи, которая, участвуя в работе стройотрядов, может обрести важный жизненный и профессиональный опыт.

Наша молодежь, по зову сердца объединившаяся в трудный для страны момент и показавшая небывалый уровень взаимопомощи и поддержки, еще раз убедила нас в том, что идея возрождения молодежных строительных отрядов не является утопией.

В настоящее время благо­творители от партии «Ауыл» собирают средства на централизованный счет для оказания помощи пострадавшим от стихии. Планируется, что эти деньги пойдут на восстановление наиболее пострадавших от паводков регионов.