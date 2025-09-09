Фото: пресс-служба партии Байтақ

Мероприятие прошло под темой «Послание – путь к зелёному Казахстану», где была представлена официальная позиция партии и её экологическое обращение в свете инициатив, прозвучавших в Послании.

В своём выступлении Глава государства отметил важные изменения в политической системе, национальный экологический проект «Таза Қазақстан», а также необходимость эффективного управления водными ресурсами. Президент подчеркнул, что решение водного вопроса является залогом социальной стабильности, экономического развития и важным фактором национальной безопасности.

Особое внимание было уделено созданию единой цифровой платформы для управления водными ресурсами, подготовке профессиональных кадров и развитию водной дипломатии. Президент также отметил, что, несмотря на усыхание Аральского моря, за последние 20 лет была проведена системная работа по его восстановлению, и объём Северного Арала значительно увеличился. При этом усыхание Каспийского моря представляет собой серьёзную экологическую угрозу, решение которой требует международного сотрудничества и создания специализированного центра.

Азаматхан Амиртаев, председатель партии зелёных «BAYTAQ»:

«Вчера мы выслушали Послание Президента. Это – карта развития Казахстана. Наша партия полностью поддерживает данное Послание. Как отметил Глава государства, цифровизация, инвестиции и зелёная энергетика – основа нового будущего страны. Но самое главное – это рациональное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды. Партия «BAYTAQ» готова привносить зелёный акцент в каждую инициативу: внедрять цифровые технологии для защиты природы, проводить все инвестиционные проекты через «экологический фильтр», а также принимать открытые и безопасные решения по вопросу атомной энергетики. Кроме того, предложение Президента о создании однопалатного парламента – исторический шаг. Это усилит голос народа и ускорит демократические процессы. Послание направлено на улучшение жизни каждого гражданина. Мы вместе построим справедливый, сильный и зелёный Казахстан».

Олег Пак, заместитель председателя партии:

Олег Пак поддержал инициативу Президента по парламентской реформе, отметив, что изменения не должны ограничиваться только переходом к однопалатному парламенту. Важно обеспечить независимость депутатов и их реальную направленность на защиту интересов народа. Он привёл пример создания Координационного совета по обрабатывающей промышленности, подчеркнув, что деятельность депутатов должна быть максимально результативной.

Роза Темиркулова, председатель Женского совета партии «BAYTAQ» по г. Астана

«Это – исторический момент. Конечно, в обществе звучат разные мнения. Но самое главное – сохранить стабильность и согласие в стране. Каждое принятое решение отражается на будущем наших детей. Поэтому мы, женщины, призываем обсуждать все инициативы открыто и осознанно, сохраняя в обществе взаимное уважение и согласие. Доверие Президента к народу – это огромная ответственность, которую мы должны оправдать», — отметила она.

Куандыков Нуртаев, руководитель проектов партии:

"В своём выступлении он подчеркнул, что в Послании Президента от 8 сентября 2025 года было объявлено о начале нового политического сезона, который фактически может продолжаться 1,5–2 года до очередных выборов депутатов в Парламент. Он напомнил, что 5 июня 2025 года партия «BAYTAQ» представила Концепцию новой экологической идеологии, отдельные положения которой нашли отражение в Послании Главы государства.

«Сегодня у партии зелёных «BAYTAQ» появился реальный шанс одержать победу на предстоящих парламентских выборах, воплощая в жизнь экологическую повестку Послания Президента Республики Казахстан", — подчеркнул Нуртаев.

Ключевые темы конференции:

Эффективное управление и защита водных ресурсов;

Официальная позиция партии по национальному экологическому проекту «Таза Қазақстан»;

Взгляд партии на перспективы атомной энергетики.

Пресс-конференция прошла в гибридном формате: помимо спикеров в зале, в обсуждении через Zoom приняли участие региональные председатели партии, депутаты маслихатов и представители СМИ.

Партия зелёных «BAYTAQ» заявила о полной поддержке инициатив Президента, подтвердив готовность активно работать над формированием зелёного будущего Казахстана, обеспечением экологической устойчивости и сохранением водной безопасности страны.