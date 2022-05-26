Пассажир с 21 тысячей долларов в чемодане пытался улететь в Ташкент

9 млн тенге пытался вывезти пассажир авиарейса в Ташкент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

24 мая в столичном аэропорту сотрудники таможенного поста «Ауежай-Астана» Департамента госдоходов по Нур-Султану совместно с сотрудником Пограничной службы КНБ и инспектором службы авиационной безопасности при прохождении таможенного контроля у пассажира авиарейса Нур-Султан – Ташкент гражданина Д. выявили 21 650 долларов США (9 млн тенге). Деньги высветил рентген багажа, после чего пассажира пригласили на досмотр.

По факту был составлен административный материал.

Отметим, Указом Президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.