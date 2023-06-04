Пассажирский автобус протаранил легковушку в Астане: есть пострадавшие (фото)

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сегодня в Астане, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Крупное ДТП произошло в эти минуты по улице Жумабаева.

Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

На кадрах с места аварии видно, что в результате столкновения у легкового авто оказалась полностью разбита передняя часть.

На место аварии прибыло пять бригад скорой помощи.

Сколько человек пострадало, еще неизвестно.