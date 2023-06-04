Пассажирский автобус протаранил легковушку в Астане: есть пострадавшие (фото)
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Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сегодня в Астане, передает Кazpravda.kz.
Крупное ДТП произошло в эти минуты по улице Жумабаева.
Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
На кадрах с места аварии видно, что в результате столкновения у легкового авто оказалась полностью разбита передняя часть.
На место аварии прибыло пять бригад скорой помощи.
Сколько человек пострадало, еще неизвестно.