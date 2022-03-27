Пассажирский самолет авиакомпании "Эйр Астана" экстренно вернулся в аэропорт Нур-Султана после вылета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня в 07:43 утра произошёл возврат в аэропорт вылета г. Нур-Султан воздушного судна А 321 авиакомпании "Эйр Астана", следовавшего по маршруту Нур-Султан – Алматы из-за технической причины – потеря герметичности. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту г. Нур-Султан в 08:32 утра. На борту находилось 158 пассажиров и членов экипажа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту будет проведено расследование Управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.