Патриотизм – в сердце каждого

Как сказал Глава государства, на новом этапе развития страны, на рубеже ее нового политического курса к вопросу патриотизма и его воспитания нужен более прагматичный и реалистичный подход. Он должен нести в себе прежде всего гордость за страну и ее достижения. С этих позиций наш филиал, в рядах которого насчитывается более 50 воинов-интернационалистов, и ведет большую патриотическо-воспитательную работу, активно участвует во всех общественных мероприятиях района и области.

Большим событием для нашего города стало открытие в центральном парке памятника воинам- «афганцам». В торжественной церемонии принял участие Халы? ?а?арманы, депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Ертаев. С участием молодежи состоялся непринужденный разговор о ценностях и уроках жизни, патриотизме, любви к Родине. Уверен, что эта встреча запомнится на долгие годы.

Кенжебай КУШЕРБАЕВ, председатель Алгинского районного филиала ОО воинов-«афганцев», Актюбинская область