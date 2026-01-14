Патруль в деле – порядок на улицах

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Каждый день мы видим молодых ребят в синей форме, патрулирующих улицы казахстанских городов. Многие даже не задумываются, кто это и зачем на перекрестках они стоят спина к спине. А ведь именно им мы обязаны безопас­ностью, а порой и спасенными жизнями.

В Семее дислоцируется воинская часть 5511 Национальной гвардии МВД РК. Ежегодно сюда прибывают призывники, в основном из южных регионов, Петропавловска и соседнего Усть-Каменогорска. Отслужив год, ребята возвращаются домой. Но многие желают продолжить службу по контракту. «Национальная гвардия – это элитное подразделение, и мы осознаем всю сложность поставленных перед нами задач. Мы должны быть готовы к любым ситуациям», – говорят бойцы.

Один из плюсов – возможность обучаться по гранту в высших учебных заведениях после окончания срочной службы. Для этого необходимо отлично проявить себя в строевой и физической подготовке.

Подъем здесь в шесть утра. Гвар­дейцы делают зарядку, завт­ракают, проходят теоретическое обучение, а затем заступают на дежурство. Патрулирование начинается с получения снаряжения. В комнате хранения специальных средств солдатам под личную подпись выдают резиновые дубинки и наручники. В случае необходимости – бронежилеты и защитные шлемы.

Следующий этап – инструктаж на плацу. Командиры напоминают основы патрулирования, правила взаимодействия с жителями города, разъясняют права и обязанности служащих. Особое внимание уделяется корректному поведению в различных ситуациях – от обычного общения до разрешения конфликтов.

– Батальон оперативного назначения выполняет задачи по охране общественного порядка в Ауэзовском и Центральном районах Семея совместно с органами внутренних дел. Наша цель – обеспечение безопасности жителей города, – говорит командир батальона майор Максат­ Жанарбеков.

На плацу проходит практическое обучение действиям в случае сопротивления. Солдаты оттачивают приемы работы с резиновыми дубинками, учатся быстро и безопасно надевать наручники, если понадобится, то и обезвреживать злоумышленника. Все элементы доводятся до автоматизма.

После инструктажа – построение. У каждого солдата проверяют служебное удостоверение и карту маршрута. Перед выходом на службу начальник воинской части обращается к личному составу с напутственным словом. Торжественную атмосферу дополняет оркестр Национальной гвардии, исполняющий гимн Казахстана.

Заключительный этап – организованное выдвижение. Подраз­деления строем направляются к автомобилям, которые доставляют их к местам несения службы.

Во время патрулирования гвардейцы не только следят за порядком, но и готовы прийти на помощь. К примеру, в августе прошлого года сержант воинской части 5511 Кайрат Адилханов спас людей, оставшихся в горящем доме. Во время обеспечения правопорядка в ходе мероприя­тий, посвященных 180-летию Абая, гвардейцы нашли потерявшихся детей и вернули их родителям.

Еще один случай произошел совсем недавно. В день образования Национальной гвардии, 10 января, в микрорайоне Новостройка военнослужащие искали пропавшего особенного ребенка. В течение часа гвардейцы по полученной ориентировке обнаружили девятилетнего мальчика и доставили его в отдел полиции. Позднее его мама Айжан Жакиянова приехала в воинскую часть, чтобы выразить признательность гвардейцам и руководству.

– Для меня, как военнослужащего срочной службы, большая честь получать благодарность от жителей города. В такие моменты чувствуешь себя настоящим героем, – признался рядовой Вячеслав Бредов. – За этим стоит большая работа офицеров и сержантов нашей части, которые повышают уровень боевой подготовки и физической вынос­ливости личного состава. Поэтому считаю, что благодарность в первую очередь заслуживает командир бригады Национальной гвардии в Семее.

Национальная гвардия – это не только сила и порядок, но и готовность прийти на помощь, смелость и героизм. Служба гвардейцев – важная часть жизни казахстанских городов, обеспечивающая нашу безопасность и спокойствие.

