Фото: Polisia.kz

Патрульные полицейские спасли жизни трех человек в Бурабае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Во время дежурства полицейские заметили автомобиль, водитель которого вел себя неадекватно: машина то снижала скорость, то выезжала на встречную полосу и в какой-то момент задела бордюр. Несмотря на сигналы об остановке, водитель не реагировал.

Оценив опасность ситуации, сотрудники полиции приняли решение действовать. Они обогнали автомобиль, остановили встречный поток транспорта, и Аян Кангожин сумел безопасно остановить машину, предотвратив возможное ДТП. В салоне находился 60-летний мужчина идве детей.

Как выяснилось, водителю внезапно стало плохо — у него закружилась голова и резко ухудшилось самочувствие.

Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и, следуя инструкциям медиков, оказали мужчине первую доврачебную помощь до прибытия бригады. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали предынсультное состояние. По словам медиков, своевременные действия сотрудников полиции помогли избежать тяжелых последствий. Позже мужчина лично поблагодарил спасших его полицейских.