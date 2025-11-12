Долгое время женщина страдала от сильных головных болей, скованности и онемения в руках и спине

Фото: пресс-служба Минздрава

Гражданка Канады впервые прибыла в Казахстан для проведения высокотехнологичной операции по протезированию шейного полифункционального диска в Национальном центре нейрохирургии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, у пациентки была диагностирована грыжа шейного отдела позвоночника, и операция проведена с использованием современного полифункционального протеза, который позволяет сохранить естественную подвижность шейного отдела позвоночника и обеспечивает полное восстановление движений.

Пациентка рассказала, что приехала целенаправленно в Казахстан, так как долгое время страдала от сильных головных болей, скованности и онемения в руках и спине.

«На протяжении пяти лет я испытывала боли и дискомфорт, а после операции почувствовала облегчение уже на следующий день», – поделилась она.

Наталья живёт в Канаде уже более 25 лет. Когда она почувствовала ухудшение самочувствия, начала искать варианты платного лечения и, изучая информацию в интернете, нашла сайт Национального центра нейрохирургии.

Она отметила, что никогда ранее не была в Казахстане и не представляла, куда едет, однако, ознакомившись с информацией о Центре, убедилась, что обратилась в современное и компетентное медицинское учреждение.

«Операция прошла на самом высоком уровне. Я восхищена вниманием и профессионализмом медицинского персонала. Благодарю врачей Национального центра нейрохирургии за заботу и высокий стандарт лечения»,– отметила иностранка.

Пациентка выразила особую благодарность руководителю Отделения спинальной нейрохирургии, профессору Талгату Керимбаеву, а также пожелала всему коллективу Центра процветания и дальнейших успехов.

Хирургическое вмешательство выполнено под микроскопом, малоинвазивным доступом, с применением современного операционного оборудования и участием специалистов, владеющих высокоточной микрохирургической техникой.