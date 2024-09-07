Павел Дуров пообещал улучшить модерацию в Telegram

Основатель Telegram выразил намерение перевести модерацию в мессенджере «из области критики в область похвалы». Он подтвердил, что Telegram убрал функцию «Люди рядом», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Испытывающий проблемы с законом во Франции сооснователь Telegram Павел Дуров пообещал улучшить модерацию в мессенджере. В своем посте, выложенном в Telegram в пятницу, 6 сентября, Дуров выразил намерение уже в этом году перевести модерацию в мессенджере «из области критики в область похвалы».

«99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой имидж всей платформе, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей», - отметил Дуров.

Он сообщил, что в Telegram больше не будет функции «Люди рядом» (People Nearby). По его словам, такое решение принято из-за того, что данной функцией пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но при этом у нее «были проблемы с ботами и мошенниками».

Функция «Люди рядом» позволяла искать находящихся поблизости пользователей и локальные группы. О том, что она перестала работать, пользователи начали сообщать в конце августа.

Такие сообщения появились на фоне задержания Павла Дурова во Франции, где ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью, среди которых - отказ сотрудничать с властями и соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии.

По словам Дурова, вместо функции «Люди рядом» будет запущена функция «Бизнес поблизости», в которой будут представлены легальные, проверенные компании.

Павел Дуров также проинформировал, что администрация мессенджера отключила загрузку новых медиафайлов в Telegraph, который, «судя по всему, используется не по назначению анонимными лицами».