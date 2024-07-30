Павел Дуров признался, что является биологическим отцом более 100 детей

Основатель Telegram с удивлением обнаружил себя многодетным отцом, поделившись откровением на своем канале популярного мессенджера

Фото: t.me/durov

Он отметил, что никогда не был женат и предпочитает жить один. Дуров рассказал, как вышло, что он стал отцом для 100 детей.

Так произошло после просьбы его друга сдать сперму в клинике, поскольку тот с супругой испытывал трудности.

«Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает, и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар», — отметил Дуров.

В итоге его донорская работа помогла завести детей людям из 12 стран.

По его словам, в одной из клиник ЭКО всё еще есть его замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей, добавил Дуров.

Он заявил о планах открыть свой ДНК-код, чтобы биологические дети могли найти друг друга.