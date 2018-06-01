Общество
Павлодарец начал избивать жену и дочь в зале суда
Жителя Павлодара арестовали за то, что он устроил драку в здании суда. 33-летний мужчина избил бывшую жену и ее старшую дочь от первого брака, сообщает Ktk.kz.

Инцидент произошел сразу после оправдательного приговора в отношении нового мужа потерпевшей. Его подозревали в развращении пятилетней падчерицы. Но родной отец девочки с этим не согласился и кинулся на бывшую жену: обвинил женщину в том, что она вышла замуж за извращенца.

Приставам с трудом удалось скрутить мужчину и вывести его на улицу. В итоге разъяренного отца обвинили в неуважении к суду и завели административное дело. Наряд полиции привез его на процесс прямо с работы.

"Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на одни сутки", – говорит пресс-секретарь областного суда Асель Кусанова.


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