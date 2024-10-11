Павлодарская пенсионерка умерла в заваленной мусором квартире

На пожилую женщину с синдромом Плюшкина жаловались жители одной из городских многоэтажек, сообщает Kazpravda.kz

Фото: astanatv.kz

По информации телеканала «Астана», 84-летняя Валентина Фёдоровна проживала в квартире одна. Её сына убили в феврале этого года. По словам соседей, мужчина выпивал и избивал мать. Сама же женщина уверена, что её взрослый ребёнок жив, рассказывает другим жильцам подъезда, что женился и переехал. К слову, собирательством бабушка занимается уже не первый год, но из-за пережитого горя её состояние ухудшилось.

«В день приносила по четыре-пять мешков. У неё в квартире ужасные условия, до потолка мусор, тараканы прям гнёздами. У нас плохо пахнет в подъезде, мухи, тараканы. Дело в том, что этот запах зловонный уже начал подниматься к нам в квартиры», – рассказала жительница дома Алена Перепелица.

Жильцы подъезда рассказали, что не видели пенсионерку уже несколько дней. Забеспокоились и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось, он захламлен. Пришлось вскрывать дверь.

«Вызывают соседи, из квартиры доносится неприятный запах, долгое время не видели соседи женщину. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру и в ванной комнате обнаружили тело женщины без признаков жизни», – пояснил руководитель спасательного подразделения №1 ДЧС Павлодарской области Валерий Архипов.

Ранее пенсионерку забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к лечению не могли, а сама она отказалась. Сколько тело женщины пролежало в квартире, будут выяснять судмедэксперты.

Единственный наследник пенсионерки – 14-летний подросток, который проживает в специнтернате, добавил телеканал.