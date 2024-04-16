Паводки в РК: спасатель встретил супругу с новорожденным из роддома на лодке

Общество, Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Во время паводков у спасателей родились дети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С начала паводка в Актюбинской области спасатели находятся на непрерывной службе в Уилском районе.

У одного из них, Аскара Кусаинова, в этот период родилась дочь. Аскар встретил супругу и малышку из роддома на лодке. Из-за отсутствия прямой дороги в деревню, молодой роженице пришлось переправиться через реку на лодке.

«Глава семьи встретил новорожденную дочь и супругу на берегу с цветами. Пусть у маленькой Даны будет крепкое здоровье, светлое будущее! Это не единственная радость в дружной семье спасателей МЧС РК. У старшего инженера ДЧС Мангистауской области Уалихана Жумабекова родился сын. Своего сына он еще не видел, но мечтает скорее вернуться домой, обнять своего маленького батыра, как только закончится период борьбы с паводком», — рассказали в пресс-службе ведомства.

 

#дети #паводки #спасатели #МЧС #лодка

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