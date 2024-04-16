Паводки в РК: спасатель встретил супругу с новорожденным из роддома на лодке

Во время паводков у спасателей родились дети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С начала паводка в Актюбинской области спасатели находятся на непрерывной службе в Уилском районе.

У одного из них, Аскара Кусаинова, в этот период родилась дочь. Аскар встретил супругу и малышку из роддома на лодке. Из-за отсутствия прямой дороги в деревню, молодой роженице пришлось переправиться через реку на лодке.