Движение на 15 автодорогах ограничили в Казахстане

О текущей ситуации в связи с противопаводковыми работами рассказали в компании «Казавтожол», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 9 апреля 10.00 часов, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, на 8 участках общей протяженностью 3730 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО).

Ограничение движения распространяется на 15 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмолинская область, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО) на протяженности 731 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 475 единиц техники и 548 человек.