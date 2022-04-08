Аэровизуальное обследование паводковой обстановки вблизи Нур-Султана выявило, что в зоне риска– свыше 50 населенных пунктов Акмолинской области.

Облет с участием руководства уполномоченных органов пролегал по маршруту паводкоопасных участков города: Косшы, поселков Ильинка, Талапкер, Коянды, станции 42-й разъезд, русла реки Нура, системы лиманного орошения, Астанинского контррегулятора, Астанинского водохранилища, Преображенского гидроузла.

Как отметил глава МЧС Юрий Ильин, наблюдается интенсивное снеготаяние. Вокруг Астанинского водохранилища вскрылись все склоны, идут активные притоки. По состоянию на 7 апреля приход воды составляет около 200 кубометров в секунду.

– Пока запасы есть. Будем проводить работу по непереполнению водохранилищ и сохранению воды для нужд жителей Нур-Султана на летний период. По расчету сбросов будем уже регулировать в зависимости от температурного фона и ситуации, – сказал министр. – В Преображенском гидроузле по притокам Нуры расходы пока незначительны. На сегодняшний день по реке Нуре риски для жителей Карагандинской и Акмолинской областей не имеются. При выходе из города проделанная работа на территории, прилегающей к реке Есиль, района Талапкер позволит в будущем снять угрозу подтопления населенных пунктов в направлении Атбасара.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в свою очередь уточнил, что в целом в 14 районах Акмолинской области в зоне риска находятся 53 населенных пункта. На сегодня вывезено более 1 млн кубометров снега, очищено свыше 3 тыс. водосооружений, отведено порядка 500 тыс. кубометров паводковых вод. Облет показал, что ситуация стабильная.

Между тем с начала паводкового периода в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях талыми водами подтоплено 185 жилых и 78 дачных домов, а также два социальных объекта. Из жилых домов и социальных объектов вода уже отведена. На контроле еще несколько дачных домиков.

Эвакуировано за эти дни по Казахстану более тысячи человек. Кого-то разместили в пунктах временной эвакуации, кто-то поехал к родственникам, кто-то вернулся домой.

Что касается переливов, то по состоянию на 6 апреля они отмечались в Карагандинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях на шести участках автодорог республиканского значения, еще шести – областного значения, 18 участках автодорог местного значения и на одном небольшом мосту.

Но в целом сейчас ситуация нормализуется. Население возвращается в свои дома. На местах работают комиссии по оценке ущерба.

Между тем для проведения превентивных мероприятий в Акмолинскую область еще 5 апреля прибыли военнослужащие воинской части 52859 МЧС в составе 40 человек, а также 4 единицы техники, которые разделены на две группы и распределены для проведения работ в поселках близ Нур-Султана – Жибек Жолы и Коянды. Затопления жилых домов не допущено. Ведутся работы в поселках Коянды, Талапкер, Караоткель, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Кабанбай-батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района.

Военнослужащие воинской час­ти 68303 МЧС РК с аналогичной целью тем временем прибыли в поселок Зубовск района Алтай Восточно-Казахстанской области. Кроме того, из-за резкого повышения уровня воды 110 военнослужащих воинской части 52859 были задействованы для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ на улице Молдавской, станции Сортировочной города Караганды. Силами спасательной группы наполнено 1 700 мешков с инертным материалом и уложено для укрепления прорыва земляной дамбы. Удалось остановить основной поток талых вод через земляную плотину.

Земляной вал, размытый в трех местах, рядом с поселком Рабочим восстановлен. Жители эвакуированных домов, чьи придворовые территории затопило, возвращаются в свое жилье. Оперативный противопаводковый штаб в Караганде работает в круглосуточном режиме.

Как рассказали руководитель областного ДЧС Мурат Катпанов и аким города Караганды Ермаганбет Булекпаев на брифинге в региональной службе коммуникаций, по состоянию на 5 апреля в оперативный штаб поступило 27 сообщений о подтоплении придворовых территорий по всей области. Всего откачано свыше 154 тыс. кубометров талой воды, а также проведена очистка арыков протяженностью 2 500 метров, уложено 8 123 мешкотары, отсыпано 560 метров временных валов.

Отмечено, что в результате подъе­ма воды на реке Куланотпес прервано транспортное сообщение в селах Актубек и Куланотпес в Нуринском районе. Но проезд открыт через село Коргалжын Акмолинской области. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Опасный подъем уровня рек Талды, Улькен-Кундызды и Есиль уже снижен.

Проведено 15 взрывных работ для предотвращения ледовых заторов. В Караганде на особом контроле находится ситуация на Юго-Востоке. Резкое повышение температуры и обильные осадки вызвали интенсивное снеготаяние в степи со стороны микрорайона «Гульдер». Ливневая канализация не была рассчитана на большой единовременный сход около 500 кубометров талой воды. Были приняты необходимые меры, оперативно отводилась вода с придомовых территорий.

Тем временем, по данным космического мониторинга (на 6 апреля), площадь покрытия снегом составляет менее 30%, большая часть снегозапаса наблюдается в центральном и северном регио­нах страны.