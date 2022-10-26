Фото: Kazpravda.kz
Общество

Печатным СМИ надо подумать о переходе в интернет – министр информации

Диасов Ораз
корреспондент

Глава Министерства информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на Astana media week заявил, что 60% пользователей от 16 до 64 лет использовали интернет для быстрого доступа к информации, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Дархан Кыдырали отметил, что быстрое развитие интернета и новых технологий ускорило распространение информационного потока.

«Появилась концепция гражданской журналистики моджо – журналистика смартфонов. Согласно данным, представленным VR-Social, в январе 2022 года 5,5 миллиарда человек в мире используют мобильные телефоны. Количество интернет-пользователей составляет около 5 миллиардов людей. За прошлый год число пользователей интернета увеличилось примерно на 200 миллионов. Более половины населения мира подключается к сети через мобильное устройство. Только в 2021 году было зарегистрировано 424 миллиона новых пользователей. В среднем более миллиона новых пользователей в день. Учитывая, что результаты были опубликованы в январе, с тех пор цифры увеличились. Согласно этому исследованию, Facebook - одна из самых распространенных соцсетей в мире, насчитывает около трёх миллиардов пользователей», - озвучил данные министр.

Он также отметил, что около 15% интернет-пользователей выбирают Instagram и WhatsApp. А самое загружаемое мобильное приложение в 2021 году - TikTok, просматривается миллиардами людей ежедневно.

«По последним данным, в TikTok добавляется в среднем 650 новых пользователей каждый день. В последние месяцы рост составляет около 3 новых пользователей в секунду. Эта сеть, популярная у молодого поколения, вышла сегодня на первый план. Стоит отметить, что в 2021 году, по данным международной статистики, 60% пользователей от 16 до 64 лет использовали интернет для быстрого доступа к информации. То есть, новости и визуальный контент в интернете стали основным каналом получения информации. Представители традиционных СМИ, особенно печатных, должны об этом подумать», - резюмировал глава МИОР.

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Замглавы МЦРИАП ответил на вопрос о плохом Интернете
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Народ уже не верит, что вопрос решится – депутат недоумевает, почему госорганы разрывают договоры о закупах продуктов в пик низких цен
Центр иппотерапии открыли в Астане
"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее слово в суде
Мировые лидеры поздравляют Токаева с Днем Республики
О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев высказался замглавы Минцифры
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир
Трех пропавших детей обнаружили в горах Алматинской области
5 млн га сельхозземель вернули в госсобственность. План исполнен досрочно
Ювелирные изделия на полмиллиарда тенге контрабандой пытались ввезти в Казахстан
Пропавший в Алматинской области больше месяца назад подросток скрывался в полях
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики
Общество
"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее…
Общество , Технологии
О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев выск…
Общество , Видеогалерея
Центр иппотерапии открыли в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]