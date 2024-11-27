Педагоги-ассистенты появятся в казахстанских колледжах

Со следующего учебного года в учебных заведениях начнут готовить педагогов-ассистентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минпросвещения продолжает активную работу по созданию инклюзивной образовательной среды и обеспечению равных возможностей для всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями. Одним из ключевых шагов в этом направлении является подготовка педагогов-ассистентов, сообщает Kazpravda.kz

На сегодня на учете психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) состоит 203 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Они обучаются в 496 специализированных организациях образования.

Для создания инклюзивных условий в организациях сделан значительный шаг вперёд: условия для детей с особыми образовательными потребностями созданы в 69% детских садах, 88% школ и 80% колледжей. В школах функционирует 1 071 специально оборудованный кабинет.

«В школах страны ввели должность «педагога-ассистента», которая позволила увеличить число специалистов с 1 до 2,5 тыс. за год. Теперь открытие этой должности рассматривают и в дошкольных организациях. Всего с детьми с особыми образовательными потребностями работают более 9 тыс. специальных педагогов. Для закрытия растущей потребности в этих специалистах со следующего учебного года в колледжах страны начнется подготовка «педагогов-ассистентов», – поделилась директор департамента инклюзивного и специального образования Минпросвещения РК Лаура Бутабаева.

Минпросвещения продолжит работу по улучшению образовательных условий для детей с особыми потребностями и обеспечению квалифицированными кадрами.