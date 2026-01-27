Также с 2025 года для раннего выявления и лечения патологий в стране уже работают 336 центров раннего развития и вмешательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав Казахстана усиливает оказание комплексной медицинской помощи детям на первичном уровне. С июля 2025 года педиатрические отделения созданы в 80% организаций ПМСП, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Кроме того, с 2025 года для раннего выявления и лечения патологий в стране уже работают 336 центров раннего развития и вмешательства.

На сегодня детей обслуживают около 4 тыс. патронажных медсестер по универсально -прогрессивной модели. Оцифровка патронажного учета с GPS-навигацией и фотофиксацией позволила снизить смертность детей на дому на 22%, а позднюю госпитализацию — на 5%.

Также в стране продолжается реновация 15 детских больниц с восстановлением 302 дефицитных профильных коек и создается сеть перинатальных центров.

В настоящее время ведется строительство перинатального центра в Астане, завершено проектирование объектов в Шымкенте и Туркестанской области, еще шесть проектов находятся в стадии разработки и адаптации.

Развитие современной перинатальной помощи направлено на дальнейшее снижение материнской и младенческой смертности.