Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске

Перед этим он избил супругу, но ей удалось выбраться из дома до взрыва

Фото: astanatv.kz

В Петропавловске скончался 94-летний мужчина, взорвавший собственный дом газовыми баллонами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

По информации телеканала, в момент ЧП пенсионер находился внутри жилого здания. Несмотря на уговоры полицейских не совершать поджог, он всё же зажег спичку. Каретой скорой мужчина был доставлен в одну из городских больниц, где он и умер.

"Пациент 94 лет в экстренном порядке был доставлен в Многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными ожогами тела. Общая площадь поражения составила 60%. Состояние мужчины было крайне тяжёлым. Горожанин находился на искусственной вентиляции легких. Пенсионер получал интенсивное лечение в отделении реанимации в полном объеме. Но в ночь с 25 на 26 мая он скончался", - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По данному факту стражи порядка завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Полиция выясняет, что подтолкнуло пожилого мужчину на такой шаг.

Соседи же говорят, что подобные попытки он предпринимал неоднократно. А в тот роковой день пенсионер избил свою 94-летнюю супругу, которой удалось выбраться из дома и рассказать соседям о случившемся.